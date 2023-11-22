Дошкольники и младшеклассники смогут потренировать смекалку в игровой онлайн-олимпиаде по математике

145

Плюс Детям, опция Яндекс Плюса с детским развивающим и развлекательным контентом, приглашает дошкольников (5-7 лет) и учеников начальных классов (7-10 лет) принять участие в бесплатной игровой олимпиаде по математике, подготовленной совместно с методистами Яндекс Учебника и приложения «Кубокот». Она продлится с 27 ноября по 17 декабря включительно.

Олимпиада пройдет на двух онлайн-площадках: дошкольников ждут игры с задачами на счёт и логику в приложении «Кубокот», а младшеклассники посоревнуются в турнире роботов на платформе Яндекс Учебник. Ученикам начальных классов на прохождение олимпиады даётся 90 минут, для дошкольников время выполнения заданий не ограничено. Такой подход снижает математическую тревожность, даёт возможность избежать стресса и сосредоточиться на качестве, а не на скорости решения задач.

Участники смогут потренировать внимательность, умение критически оценивать ситуацию, структурировать информацию, находить причинно-следственные связи и нелинейный подход к решению задач. Задания направлены на развитие логического, аналитического и алгоритмического мышления.

«Вместе с нейропсихологами, педагогами и методистами, мы стремимся объединять в Плюсе Детям развлекательный и развивающий контент для детей, который помогает раскрывать их таланты и расширять кругозор, создавая комфортную образовательную среду. Наши исследования показывают, что чем старше дети, тем больше у них потребности в образовательном контенте. Так, 28% дошкольников и 40% учеников начальной школы смотрят обучающие блоги и короткие образовательные видео. Каждый ребёнок по своей натуре — любознательный исследователь, поэтому с экспертами Яндекс Учебника и «Кубокота» мы придумали задания, которые в игровой форме познакомят детей с математикой и помогут полюбить эту науку с ранних лет», — комментирует Татьяна Умряева, руководитель сервисов для детей и родителей в Плюс Детям.

Участие в олимпиаде не требует знания школьной программы и специальной подготовки: все задания изложены простым языком и направлены на развитие метапредметных навыков. Инструкции и диалоги для дошкольников и учеников 1-х классов озвучены и будут понятны даже детям, которые не умеют читать или делают это неуверенно.

По окончании олимпиады всех дошкольников и младшеклассников будут ждать награды: дипломы участников или победителей, в зависимости от набранных баллов, а также цифровые подарки от Яндекс Плюса. Результаты будут опубликованы 21 декабря.