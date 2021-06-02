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Документы для поступления в вуз можно подать онлайн с помощью суперсервиса на «Госуслугах». Для этого абитуриенту нужно заполнить электронное заявление: выбрать вуз, указать баллы по ЕГЭ, загрузить копии документов об образовании и индивидуальных достижениях — и следить за информацией в личном кабинете.

Абитуриенты следят за конкурсом из дома, а о результатах зачисления узнают из уведомления на телефоне. Не надо посещать вузы и изучать их сайты — суперсервис отправит документы для зачисления и покажет место в рейтинговых списках.

Фото: pixabay