Дни единых действий в сфере финансового просвещения прошли в России в рамках акции «Поделись своим Знанием»

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С 6 по 8 сентября в 20 регионах РФ прошли Дни единых действий по финансовой грамотности. Мероприятия состоялись в рамках просветительской акции «Поделись своим Знанием». Школьникам и студентам рассказали о финансовой безопасности, кредитах и кредитной истории, основах финансовой грамотности, поведенческой экономики, цифровой грамотности и др. Организатором уроков стало Российское общество «Знание» совместно с Ассоциацией Развития Финансовой Грамотности.

Событие приурочили ко Дню финансиста, который отмечают в России 8 сентября. Выступления спикеров состоялись в 23 регионах страны. К мероприятию подключились Архангельская, Волгоградская, Свердловская, Курганская, Курская, Новосибирская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, Ульяновская, Челябинская область. Активности также прошли в Республиках Карелия, Чувашия, Саха (Якутия), Коми, в Алтайском и Пермском краях, Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на Чукотке и Сахалине. В этих регионах прошло более 60 выступлений экспертов.

В рамках Дней единых действий по Финансовой грамотности выступили депутат Государственной Думы Российской Федерации, доктор технических наук Ольга Пилипенко, сенатор Российской Федерации, Андрей Базилевский, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Михаил Ноздряков.

«Президент поставил цель создания государства, обладающего мощным научным, образовательным, экономическим и технологическим суверенитетом. Просвещение – один из механизмов ее достижения. Передача и распространение подлинных знаний, нашей героической истории и многовековой культуры, сохранение и формирование национальных ценностей в современных условиях являются приоритетом государственной политики. Просвещение в период быстрой цифровой трансформации всех сфер жизни, как никогда востребовано обществом. Особую роль играет финансовая грамотность. Устойчивое развитие страны зависит от благосостояния каждого человека, его умения планировать и исполнять свой бюджет, инвестиции, финансовые операции. И чем раньше наши граждане будут обладать такими знаниями, тем увереннее мы будем смотреть в будущее», – рассказала депутат Государственной Думы Российской Федерации, доктор технических наук Ольга Пилипенко.

Кроме того, к школьникам и студентам обратились руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков, председатель Совета Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка «НАУМИР» Эльман Мехтиев и заместитель председателя правления Банка «Центр-инвест» Александр Долганов.

«Среди волонтеров финансового просвещения становится все больше представителей финансового рынка – бывших и действующих сотрудников финансовых организаций. Это, безусловно, значимый вклад рынка и в повышение финансовой грамотности населения, и в развитие волонтерского движения. Ценно, что знания о финансах передают люди, реально работающие в индустрии, знающие эту кухню изнутри, в том числе различные уловки и недобросовестные практики, от которых они могут предостеречь потребителей. Надеюсь, что такая работа поможет многим волонтерам экспертного уровня по-новому взглянуть на взаимоотношения финансовых организаций с клиентами. Я благодарен коллегам-финансистам за уделенное время и бескорыстную помощь в этой важной работе – финансовом просвещении населения нашей страны», – отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Дни единых действий по Финансовой грамотности прошли в рамках акции «Поделись своим Знанием» трека Знание.Лекторий. Акция проходит уже в четвертый раз и продлится в этом году с 1 по 30 сентября. На вопросы молодежи ответят эксперты, лекторы удовлетворят образовательные, профессиональные, познавательные и другие интеллектуальные потребности молодых людей.

Образовательным партнером четвертой акции «Поделись своим знанием» выступила Edutoria – образовательная платформа от Сбера. В числе партнеров проекты платформы «Россия — страна возможностей» («ТопБЛОГ», «Флагманы образования», «Другое дело», «Начни игру», Клуб Лидеров России «Эльбрус», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход»), Сторонники «Единой России», Ассоциация волонтерских центров, АНО «Центр развития культурных инициатив» (арт-кластер «Таврида»), ВОД «Волонтеры Победы», Ассоциация Развития Финансовой Грамотности, Российский красный крест, Ростелеком.

Старт Всероссийской акции дали в рамках одноименного просветительского марафона Российского общества «Знание», который 1 сентября охватил всю страну. Присоединиться к проекту «Поделись своим Знанием» могут все желающие. Граждане могут предоставить площадку для проведения просветительской акции или же стать спикером. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Российского общества «Знание» до 29 сентября 2023 года.