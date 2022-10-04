Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»

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Во вторник, 4 октября, накануне Дня учителя, губернатор Дмитрий Азаров встретился с педагогами области. На встрече, которая прошла в культурном центре «Автоград» в Тольятти, глава региона обсудил с профессиональным сообществом актуальные вопросы, выразил слова поддержки и благодарности и вручил награды наставникам, учителям, которые своим талантом и трудом заслужили признание.



«Я знаю, что сейчас у каждого из вас сердце болит за судьбу страны. И знаю, что это каждого из вас сподвигает к внутренней мобилизации, к формированию внутреннего стержня и, конечно, еще большей ответственности за нашу страну, за нашу самарскую землю, r ответственности за детей, а значит, за наше будущее, - обратился к педагогам Дмитрий Азаров.



Глава региона поблагодарил учителей губернии за профессионализм и ответственность, за знания, которыми они так щедро делятся с каждым ребенком, за их талант и способность увидеть в каждом ученике Божью искру.



«Благодарю вас за вашу гражданскую позицию, за ваших воспитанников, которые сейчас с оружием в руках защищают нашу Родину, защищают все, что для нас дорого и свято. Я уверен, все, что вы знаете, чувствуете, вы постарались передать каждому воспитаннику, - сказал губернатор. - То количество добровольцев, мужчин разных возрастов, которые пришли в военкоматы, проявляя истинный патриотизм, гражданскую позицию, откликнулись на призыв Родины, еще и еще раз говорит о том, что ваши труды и переживания были не напрасны».



Дмитрий Азаров отметил, что в последние годы было сделано многое для того, чтобы самые юные граждане, которые живут, учатся на самарской земле, больше узнавали об истории нашей великой страны, ее героических, трагических, славных страницах, о героях самарской земли.



«И я уверен, что ваши ученики с честью примут этот вызов. С честью мы пройдем испытания на прочность, на истинный патриотизм. Я надеюсь, что мы вместе ответственно пройдем этот непростой период, когда риски и угрозы возрастают, когда идет информационная война в отношении каждого гражданина страны. А уж что говорить про юные души и неокрепшие умы. На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы, - подчеркнул губернатор. - Вместе, как и прежде, посоветовавшись, обсудив все риски и вызовы, угрозы, которые существуют, я уверен, мы найдем верное решение для того, чтобы защитить детей и обеспечить их безопасность, их будущее».

Глава региона заверил, что несмотря на все сложности, в Самарской области будут уделять повышенное внимание общему, среднему профессиональному и высшему образованию, продолжат строить новые детские сады, школы искусств, общеобразовательные школы. Одну из таких строящихся школ – самую крупную в губернии, на 1600 мест, - сегодня проинспектировал губернатор.



«В ближайшие годы мы построим 9 новых школ, и с пути не свернем, потому что мы понимаем, что это самое главное - дать возможность человеку получить знания, получить должное воспитание, стать успешным человеком, стать настоящим патриотом своей страны. Только так мы сможем двигаться опережающими темпами, укрепляя наше государство, создавая надежную базу для повышения благосостояния всех жителей нашей страны, - заявил Дмитрий Азаров. - Знание – сила. Знание – богатство. Знание – это залог успеха нашей страны. И эти знания детям даете вы».



Сегодня достижения Самарской области отмечаются на федеральном уровне. Регион занимает второе место по уровню функциональной грамотности, уступая только Москве.



Сегодня, в это непростое для страны время, глава региона попросил всех учителей, педагогов, наставников самым внимательным образом отнестись к детям из семей военнослужащих, которые учатся в школах губернии.



«Мы постараемся сделать так, чтобы максимально поддержать семьи, поддержать детей в тот момент, когда их отцы защищают мирное небо над Россией, а значит, над Самарской область. Это наш святой долг, это наша высшая ответственность», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В завершение встречи глава региона вручил заслуженные награды. Почётное звание «Заслуженный работник образования Самарской области» было присвоено учителю истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Гимназия № 48 имени Героя России О.Н. Долгова» Владимиру Введенскому.



«Как учитель истории я считаю, что в это сложное время должен учить своих детей отличать историческую правду от лжи, усилить патриотическое воспитание молодого поколения, работать на благо области и страны», - сказал педагог.



Наградой была отмечена руководитель детского сада «Журавушка» города Похвистнево Наталья Гнедова.

«Обещаем, что мы и в дальнейшем будем выполнять все задачи образования, возложенные на нас Президентом страны – обеспечение доступности, повышение качества образования. А достигнутый результат мы будем поддерживать и приумножать», - заверила губернатора заслуженный педагог, пожелав своим коллегам, чтобы их знания и опыт помогли воспитать сильное и умное поколение, любящее свою Родину.

Фото: Юлия Рубцова