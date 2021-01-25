Дмитрий Азаров – студентам: «Горжусь тем, что у меня такие молодые, энергичные, любознательные земляки»

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В понедельник, 25 января, в Татьянин день, губернатор Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского национального исследовательского университета им. Королева – крупнейшего вуза и научного центра региона. Уже с первых курсов студенты здесь имеют возможность заниматься научными разработками, в том числе, в лабораториях, каждая из них имеет уникальную специализацию.

Например, в лаборатории аддитивных технологий ведется разработка и последующее изготовление сложнопрофильных деталей для ведущих промышленных предприятий региона методом 3Д-печати.

Конкурентным преимуществом является изготовление деталей с улучшенными функциональными и прочностными характеристиками в кратчайшие сроки. Многие из них рассчитаны на работу при критических температурах, что особенно важно для космической промышленности. «Этот метод позволяет с высокой точностью изготовить детали, без погрешностей и с лучшей обработкой. Другими словами, мы получаем такую же прочную деталь необходимой формы, и нам не нужно тратить много времени на шлифовку и обработку, мы можем практически сразу ее отправить на предприятие», – рассказал студент 4 курса Самарского университета Никита Аракшин.

Эти наработки стали одним из базовых направлений работы Научно-образовательного центра «Инженерия будущего», созданного в Самарской области и объединяющего сегодня 9 регионов России. Лаборатория станет базой для размещения инжинирингового центра, который создается в рамках НОЦ.

Самые передовые технологии изобретают и молодые ученые конструкторского бюро «Водород СМ», созданного на базе центра газодинамических исследований университета. КБ занимается разработкой технологий для первой отечественной газотурбинной установки на метано-водородном топливе.

Основная задача – это перевод существующих газовых турбин, выпускаемых АО «Силовые машины», на альтернативное топливо с высоким содержанием водорода. Идет проектирование камеры сгорания для газовой турбины мощностью 65 МВт, работающей на метано-водородном топливе.

«Добавка примерно 40-50% водорода позволит увеличить мощность газовой турбины примерно на 10%, обеспечить полное сгорание топлива, снизить выбросы вредных веществ, что будет оказывать положительное влияние на общую экологию», – пояснил начальник КБ, кандидат технических наук Сергей Матвеев.

Это новое направление в энергетике России, подобных отечественных установок пока не существует. Разработка также является одним из базовых направлений работы НОЦ «Инженерия будущего» и уже интересует индустриальных партнеров.

«Очень важное направление. Необходимо изучить опыт наших коллег из Томска в рамках проекта «Водородной долины». Возможно, у них есть уникальные компетенции, которые можно перенять, либо мы им где-то можем подсказать в рамках работы научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Нам крайне важно не потерять эту тематику и специфику», – отметил Дмитрий Азаров.

С 2020 года в Самарском университете активно развивается лаборатория криогенной техники. Здесь создаются энергопроизводящие устройства, использующие низкопотенциальную энергию сжиженного природного газа и других криогенных веществ. Эти разработки очень важны для условий крайнего севера и Арктики.

Губернатор обсудил с коллективом лаборатории перспективы применения разработок для предприятий компании «Новатэк», а также подготовку специалистов для работы с инновационными материалами на производствах.

«Связь науки и реального производства – важное конкурентное преимущество нашей высшей школы», – подчеркнул Губернатор. Очень важно, что студенты работают над конкретными прикладными проектами для промпредприятий, и к окончанию вуза становятся востребованными специалистами на производстве.

Эти и другие темы Дмитрий Азаров обсудил со студентами вузов, техникумов и колледжей со всей Самарской области, которые подключились к встрече, используя современные технологии и средства связи.

«Самарская область обладает уникальным научно-образовательным потенциалом и для каждого человека, который хочет получить качественное образование, специальность по своим интересам. Важным подтверждением этому является и то, что наш научно-образовательный центр в прошлом году победил в конкурсе и получил статус мирового уровня. НОЦ «Инженерия будущего» объединил университеты из 9 регионов, в том числе все ведущие вузы Самарской области. Это мост в будущее нашего региона, – подчеркнул Дмитрий Азаров и добавил, что создание такого мощного научного центра предопределит опережающее технологическое развитие, укрепление научных и образовательных школ, повышение статуса университетов, повышение качества образования и привлекательности нашего и других регионов.

«Мне отрадно сегодня услышать от студентов о том, над какими задачами, крайне важными для нашего региона, для страны в целом, они работают и имеют уже первые результаты. Я приветствую именно такой подход», – отметил губернатор. Он напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным текущий год объявлен Годом науки и технологий. «Для нас это крайне важно, поскольку наш регион является высокотехнологичным, промышленно развитым, и у нас есть все основания в этом году претендовать на участие в масштабных проектах, получать меры поддержки, президентские гранты», – уверен Дмитрий Азаров.

Кроме того, этот год юбилейный для Самарской губернии, которая отмечает 170-летие. Еще одно, не менее важное событие – 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. «Мы проведем целый ряд мероприятий, которые будут связаны и с научными дискуссиями, и с технологическими прорывами, и с торжествами. Мы должны вспомнить тех людей, которые внесли значительный вклад в развитие и освоение космоса, и которые ведут эту работу сегодня», – подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил студентов-волонтеров, которые оказывали помощь больным коронавирусом в лечебных учреждениях, нуждающимся в поддержке многодетным семьям и людям серебряного возраста. Отдельно губернатор отметил участие молодежи в форуме «iВолга».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для человека, который хочет самореализоваться, есть все возможности. «Сегодня востребованность специалистов на предприятиях крайне высока. Экономика работает, несмотря на те вызовы, с которыми весь мир столкнулся в прошлом году. Наши промышленные предприятия имеют портфель заказов на 10 лет вперед, и наши предприятия ждут выпускников самарских университетов», – добавил он.

Во время беседы студенты Самарского университета предложили для школ региона изготавливать 3Д-модели артефактов, найденных на территории губернии. Это совместный проект студентов-археологов исторического факультета и технической лаборатории 3Д-проектирования вуза. Авторская группа готова производить копии артефактов, полученных в результате раскопок и находящихся на хранении в музейных фондах. Такие копии могли бы помочь школьникам лучше понять и узнать историю родного края, уклада и традиций предков.

Глава региона инициативу поддержал. «Спасибо вам за эту замечательную идею! Благодаря таким примерам история оживает. Это крайне важно для школьников. Кроме того, очень хорошо, когда есть тандем между «физиками и лириками» и создаются такие совместные проекты. Однозначно, нужно это активно внедрить в наших школах», – заявил Дмитрий Азаров и поручил проработать вопрос министерству образования региона.

Также губернатор Самарской области сегодня обсудил со студентами региона актуальные для будущих молодых специалистов вопросы. Они касались самых разных сфер. В частности, студент исторического факультеты СГСПУ Александр Яковлев предложил возродить работу школы студенческого актива «Кузница кадров».

Губернатор отметил, что подобная школа для студентов активно работала раньше, и он сам принимал в ней участие, будучи мэром Самары. Руководитель департамента молодежной политики области Сергей Бурцев подтвердил: проект существовал в губернии до 2015 года.

«Я помню этот проект, он был очень интересным, и жаль, что не получил продолжения. Считаю важным эту школу возродить и посмотреть, как мы можем добиться синергии с проектами платформы «Россия – Страна Возможностей». Молодым людям, безусловно, нужно помогать становиться профессионалами и лидерами», – поручил Дмитрий Азаров и поручил министерству образования возродить школу с учетом новых запросов студенчества.

Один из них – создание студенческих отрядов в ссузах. По мнению учащихся техникумов и колледжей, это позволит попробовать себя в серьезной работе, получить дополнительные навыки и компетенции. Губернатор такую инициативу поддержал, как и ряд других. Например, проведение в 2022 году на территории Самарской области юбилейного фестиваля Российской студенческой весны. Губернатор поручил Сергею Бурцеву подготовить необходимую заявку и сопроводительные письма.

«Хочу поблагодарить всех студентов за встречу, которая получилась очень содержательной и полезной. По целому ряду вопросов мы взяли себе «домашнее задание», уверен, что найдем решения. Спасибо вам за неравнодушие, за толковые, проработанные предложения и за то, что вы уже сделали – те проекты, где есть результаты. Я очень горд, что у меня такие молодые, энергичные, любознательные земляки, которые чувствуют ответственность не только за себя, но и за окружающих. Вместе нам точно любая задача по плечу», – резюмировал Дмитрий Азаров.