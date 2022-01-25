Дмитрий Азаров: «Самарский университет должен быть одним из драйверов развития региона»

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Под председательством Губернатора Дмитрия Азарова состоялось заседание Наблюдательного совета Самарского университета имени С.П. Королёва. Одним из вопросов стало развитие кадрового потенциала вуза, привлечение самых талантливых и перспективных абитуриентов, повышение качества обучения студентов.

Как рассказал ректор Самарского университета Владимир Богатырев, стратегия развития вуза направлена на сохранение им статуса ведущей научно-образовательной организации региона и дальнейшее укрепление позиций на российском и международном уровне. Для этого, в том числе, планируется повышать кадровый потенциал университета. «Наш план – увеличить число абитуриентов с баллами ЕГЭ выше 250 по 3 предметам. Как приезжающих из других регионов, так и оставшихся получать высшее образование в регионе», - отметил ректор Самарского университета.

С этой целью Самарским университетом реализуется целый комплекс проектов и программ. Например, проводятся всероссийские конкурсы «Спутник», «Универсум», «Десять в минус девятой, фестивали «Наука 0+» и «Aerospace. Science. Rock’n’roll». Совместно с самарскими школами проводится проект «Базовые школы РАН», налажено сотрудничество с региональным центром одаренных детей «ВЕГА». В Международном детском центре «Артек» для школьников функционируют 5 лабораторий Самарского университета. С образовательным центром поддержки одарённых детей «Сириус» начаты проекты «Дежурный по планете», «Сириус.Лето», «Билет в будущее». Задача всей этой комплексной работы – найти в регионе талантливых ребят, удержать перспективную молодежь, чтобы она выбрала вуз для дальнейшего обучения и самореализации, сделать Самарский университет привлекательным для абитуриентов из других регионов и стран.

«Мы планируем увеличить число студентов с нынешних 17 тысяч до 20 тысяч к 2030 году», - сказал ректор Самарского университета Владимир Богатырев. «На мой взгляд, чтобы результаты улучшать, надо ставить еще более амбициозные задачи, а не те, которых легко достигнуть», - подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров.

Одним из драйверов развития Самарского университета и его конкурентным преимуществом является то, что он входит в состав Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Консорциум включает 44 организации из 6 регионов нашей страны. НОЦ сотрудничает с рядом индустриальных партнеров из числа ведущих предприятий России, в которых также реализуются программы подготовки специалистов. Так, ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Самарский университет в прошлом году запустили проект целевого обучения инженеров нового поколения «Крылья Ростеха»: 20 студентов-целевиков, прошедшие отбор, с первого курса трудоустроены в компанию, им выплачивается повышенная стипендия (от 20 до 35 тысяч рублей), обеспечена индивидуальная образовательная траектория.

«Такие программы надо активно популяризовать и продвигать, чтобы и будущие абитуриенты о них знали, и чтобы другие индустриальные партнеры НОЦ «Инженерия будущего» были заинтересованы в сотрудничестве с Самарским университетом», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отдельное внимание участники совета уделили целевому набору.

«Здесь большая перспектива сотрудничества с индустриальными партнерами Самарского университета. Они свои целевые наборы делают, за что им огромное спасибо, но и эту возможность мы тоже можем использовать, чтобы из средств регионального бюджета готовить специалистов, в которых будут заинтересованы предприятия – индустриальные партнеры вуза», - сказал Дмитрий Азаров.

Привлечению талантливых абитуриентов и повышению качества образования в Самарском университете будет способствовать дальнейшее развитие его материально – технической базы, в частности, вузовского кампуса. Сегодня кампус Самарского университета – самый большой на территории региона. В рамках развития кампуса до 2030 года будет проводиться трансформация инфраструктуры с использованием цифровых сервисов. Предусмотрено создание дома научных коллабораций, реэкспозиция музея авиации и космонавтики, создание коворкинг-зон с круглосуточным доступом, ремонт и модернизация помещений и объектов, благоустройство территорий.

«Создаваемая инфраструктура, соответствующая мировым стандартам, будет способствовать запуску новых форматов обучения и появлению проектов различной направленности, в первую очередь междисциплинарных», - сказал ректор Самарского университета.

Кроме того, Самарский университет - участник создания на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена», межвузовского студенческого кампуса. Здесь предусмотрено строительство общежития гостиничного типа, спортивной инфраструктуры, зон обучения, отдыха и творчества, рекреационных пространств и многое другое.

«Строительство кампуса самым положительным образом скажется на привлекательности университета за счет увеличения количества комфортабельных мест для проживания, в том числе, иностранных и иногородних обучающихся, а также позволит достичь синергетического эффекта за счет пространств пересечений обучающихся Самарской области по самым различным направлениям подготовки», - отметил Владимир Богатырев.

Глава региона, завершая Наблюдательный совет, подчеркнул: «Самарский университет должен быть центром притяжения молодежи, абитуриентов и жителей региона. Вуз должен быть одним драйверов развития региона».