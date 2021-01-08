Дмитрий Азаров: "Приняли решение, что с 11 января школьники возвращаются к очному обучению"

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В пятницу, 8 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров опубликовал пост в социальной сети, в котором рассказал об актуальной эпидемиологической обстановке в первые дни нового года и принятых решениях.

"Для кого-то праздничные дни стали выходными, а для других – полноценными трудовыми буднями. Продолжали работать организации жизнеобеспечения, экстренные службы и, прежде всего, наши медики, которые борются за каждого пациента. Спасибо им всем за труд!", – отметил глава региона.

В эти дни не останавливалась и работа областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: за дни новогодних каникул им зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и пневмонией по региону. Кроме того, отмечается положительная динамика по COVID-19, в результате чего снижается нагрузка на коечный фонд: сейчас свободно 34% койкомест, отведенных для лечения больных коронавирусом или с подозрением на новую инфекцию.

Благодаря самоотверженному труду врачей, волонтеров, спецслужб, оперштаба и сознательности граждан эпидемиологическая ситуация в регионе планомерно улучшается, что позволяет принять решение, долгожданное для родителей всех школьников:

"Родителям обещал, что как только позволит ситуация, дети вернутся в школы. Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и министерством здравоохранения, – озвучил Дмитрий Азаров. – Что касается других ограничительных мер, они продолжают действовать".

Губернатор призвал жителей региона продолжать придерживаться требований санитарной безопасности: мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Дмитрий Азаров попросил земляков уделить особое внимание людям "серебряного возраста":

"Расскажите им, что сейчас жизненно необходимо соблюдать самоизоляцию. Только от внимательности каждого из нас к себе и окружающим будет зависеть, как скоро вернёмся к привычной жизни. Всем здоровья", – акцентировал внимание глава региона.

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