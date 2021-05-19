Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ

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19 мая, в среду, в Москве состоялось заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня, которое провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В заседании приняли участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, представители научного сообщества и главы регионов – инициаторы создания научно-образовательных центров с докладами о ключевых проектах, реализация которых позволит осуществить технологический прорыв. Самые важные и интересные проекты и достижения межрегионального НОЦ «Инженерия будущего» представил Губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра Дмитрий Азаров.

«Проект межрегионального НОЦ «Инженерия будущего» реализуется пятью субъектами Российской Федерации – равноправными партнерами. Благодарю своих коллег за совместную работу. Несмотря на получение статуса НОЦ мирового уровня лишь в декабре прошлого года, на протяжении всего 2020 года центром велась работа по реализации 10 проектов, 9 из которых – технологические, уже были получены первые результаты», – отметил Дмитрий Азаров в начале своего доклада.

Губернатор сообщил, что все проекты научно-образовательного центра реализуются по 5 основным направлениям деятельности: двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, аэрокосмические технологии и системы, а также сектора новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину и цифровое сельское хозяйство, искусственный интеллект в инжиниринге.

Работу НОЦ «Инженерия будущего высоко оценил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Хотел бы отметить большую работу: и то, что у вас объединено 5 областей, и очень впечатляющий набор партнеров, и очень амбициозные задачи. Хочется, чтобы у вас все получилось. Особое внимание обращаю на важность цифровых двойников и виртуальных полигонов. Первый проект и третий здорово перекликаются с точки зрения локализации промышленного тяжелого программного обеспечения ERP-систем и BIM-технологий. И здесь у нас большие надежды на вас», - прокомментировал доклад Дмитрия Азарова Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Азаров привел несколько примеров ключевых проектов НОЦ. Так, перспективный проект комитета по двигателестроению ориентирован на разработку энергоэффективных технологий горения и гибридных установок, что позволит НОЦ «Инженерия будущего» войти в число ТОП-10 аналогичных ведущих центров мира и проложить путь к рынкам безуглеродных технологий.

Комитетом ведется разработка цифровой платформы двигателестроения. Создание платформы позволит перейти к современной цифровой триаде: «Виртуальные испытания» – «Виртуальные стенды» – «Виртуальные полигоны» в целях снижения объемов дорогостоящих физических и натуральных испытаний двигателей.

Глава Самарского региона подчеркнул, что в процессе создания данного комплексного проекта по двигателестроению уже был заключен контракт с ПАО «ОДК-Кузнецов», Ростех, и приступили к выполнению работ по созданию перспективного газогенератора для двигателя тягой 24 тонны.

Дмитрий Азаров назвал направления, по которым также ведутся работы в рамках комплексного проекта по двигателестроению. Это перспективный газогенератор, горелочные устройства малоэмиссионных камер сгорания, системы хранения и регазификации СПГ (сжиженный природный газ).

Комитетом по альтернативной энергетике прорабатывается проект «Водород – топливо будущего», который закрепит лидирующие позиции России на формирующихся рынках водородной энергетики и оборудования для неё. Комплексный проект посвящен некаталитическому и комбинированному получению водорода из природного газа, нейтрализации углеродного следа при получении водорода, энергетическим установкам на топливных элементах, хранению, транспортировке и использованию водорода.

«Первыми индустриальными партнерами в проекте по водороду выступают «Газпром» и «Татнефть». Сейчас мы выстраиваем набор проектов по водородной тематике по заказу компаний «Росатом» и «НоваТЭК», - отметил в своем докладе Дмитрий Азаров.

Успешно выполнены научно-исследовательские работы в области генерации водорода по заказу Газпрома, проект вышел на стадию конструирования промышленных прототипов. В перспективе разработка позволит сделать полностью отечественные установки по производству водорода и метановодородной смеси, отказавшись от европейского и американского импорта.

Участники научно-образовательного центра глубоко вовлечены в «Консорциум водородных технологий». В рамках консорциума комитет по альтернативной энергетике НОЦ планируют проведение фундаментальных исследований с выходом на конструирование и промышленное прототипирование по заказам компаний «Росатом» и «Новатэк».

На данный момент разработаны уникальные системы хранения водорода в жидких органических носителях, превосходящие по эффективности существующие в мире аналоги в том числе за счет повышенного количества хранения этого топлива на единицу носителя.

Благодаря появлению такого проекта, как НОЦ, и сложившимся коллаборациям в рамках комитета по водородной энергетике с индустриальными партнерами, в настоящее время Госкорпорация «Ростех» при участии военно-промышленной комиссии (ВПК) согласовывает технические задания на ОКРы, которые позволяют выйти на уровень промышленных испытаний.

Сквозным технологическим направлением для НОЦ является искусственный интеллект. Дмитрий Азаров сообщил, что в этом году планируется создание линейки прототипов систем искусственного интеллекта для управления ресурсами на предприятиях с целью повышения производительности труда. Конечной целью проекта является создание инструментальной платформы для серийно-массового производства интеллектуальных систем управления ресурсами.

«Нашим флагманским проектом мирового уровня в робототехнике является мультиагентная платформа «Рой спутников», - подчеркнул Губернатор Самарской области в завершение своего доклада.

В ходе заседания было принято решение о предоставлении научно-образовательным центрам мирового уровня грантов. Министр науки и высшего образования Российской̆ Федерации Валерий Фальков выступил с предложением распределить общую сумму, предусмотренную на гранты, между 10 научно-образовательными центрами. Совет научно-образовательных центров мирового уровня инициативу поддержал.