Дмитрий Азаров принял участие в августовской конференции работников образования

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В четверг, 24 августа, в Самарской области состоялась традиционная августовская конференция работников образования. Губернатор Дмитрий Азаров, председатель Губернской Думы и Совета ректоров вузов Геннадий Котельников, министр образования области Виктор Акопьян, педагогическая и родительская общественность, руководители общественных объединений обсудили подготовку к новому учебному году, текущие результаты развития отрасли, проблемные вопросы, основные векторы дальнейшей совместной работы.

Нынешняя августовская конференция приурочена к Году педагога и наставника. В ней в онлайн-режиме участвовали около 40 тысяч человек из более чем 1000 образовательных учреждений Самарской области – это учителя, педагоги, наставники, сотрудники учреждений высшего и среднего профессионального образования, специалисты дополнительного и дошкольного образования.

«Это люди, в чьих руках будущее страны и нашего региона. И первое, что я хотел бы сделать, это поблагодарить всех вас за ваш вклад в наше настоящее и в наше будущее, - сказал Губернатор Дмитрий Азаров, открывая конференцию, - Мы вместе с вами сегодня можем с удовольствием отфиксировать успехи в разных сферах развития нашего региона. Но ни в одной сфере мы не добились бы результата, если бы там, на конкретном предприятии, заводе, учреждении, в бизнесе не работали люди профессионально подготовленные, которые получили образование на самом высоком уровне. А сегодня система образования Самарской области именно такая».

Глава региона, говоря о развитии самарского образования, отметил работу областного родительского комитета. Решение о его создании было принято несколько лет назад именно на августовской конференции.

«Отмечу активность родительского комитета Самарской области. Именно вы помогаете объяснять родителям как важно, чтобы образовательные, воспитательные процессы были не только в школах, садиках, учреждениях профессионального образования, высшей школы, но и, конечно, в семьях. Вы оказываете неоценимую помощь в развитии народного образования и во многом предопределяете тот успех, который сегодня есть в развитии образования в нашем регионе», - отметил Дмитрий Азаров.

К участникам конференции с видеообращением обратился Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который поблагодарил педагогических работников за усердный и кропотливый труд.

«Президент неоднократно подчеркивал важность профессии учитель – она поистине народная. Вместе мы поступательно решаем все поставленные задачи. Высокий результат достигается исключительно командными усилиями, вкладом каждого из вас в наше общее дело – образование и воспитание детей», - сказал Сергей Кравцов, отдельно отметив, что опорой в обучении детей сегодня должно стать качественное историческое образование.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Министр в ходе вчерашней рабочей поездки в Самарскую область отметил успехи региональной системы образования в разных направлениях, включая результаты единой аттестации на экзаменах ЕГЭ и ОГЭ, функциональной грамотности, вовлечения детей в творческие, спортивные, технические проекты, работу в сфере дополнительного образования. «Конечно, это все ваша заслуга», - сказал Губернатор, обращаясь к педагогической общественности.

Высокий уровень самарского образования – это, в том числе, результат усилий по созданию комфортных условий для обучения и творчества детей и молодежи. Благодаря работе команды Правительства Самарской области и реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, в регионе активно идет модернизация инфраструктуры сферы образования. Так, за 6 лет в Самарской области построено и реконструировано 11 школьных зданий, ведется ежегодный капитальный ремонт школ. За последние 5 лет ремонт проведен в 599 объектах образования, в том числе – в 269 школах. Закуплены 188 новых школьных автобусов, проведены ремонты пищеблоков в 53 школах. Образовательные учреждения оснащаются компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением. В селах и малых городах Самарской области каждый год создаются центры «Точка роста». В следующем году такие центры появятся в 67-ми школах, а компьютерная техника для создания цифровой образовательной среды будет поставлена в 39 организаций региона. Огромной популярностью пользуются кванториумы, центры цифрового образования «IT-куб». В планах – открытие двух школьных технопарков в Тольятти и Сызрани, и центра «IT-куб» в Нефтегорске. Продолжает свою работу региональный центр для одаренных детей «Вега». Сегодня Самарская область входит в число лидеров в стране по целому ряду направлений в сфере развития сферы образования.

«Совершенно очевидно, что в последние годы мы многое сделали для развития инфраструктуры образования. Мы строим новые школы, детские сады, новые корпуса образовательных учреждений, укрепляем материально - техническую базу, оснащаем учреждения новым оборудованием, - сказал Губернатор Дмитрий Азаров. - Но все это форма, а содержание - за нашими педагогами и наставниками. Именно вы даете юным гражданам нашей страны, проживающим на территории Самарской области, знания и компетенции, формируете в них ответственность и, конечно же, прививаете любовь к нашей Родине».

В ходе конференции с основным докладом выступил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Он рассказал о результатах и ключевых направлениях развития отрасли и основных задачах сферы образования в губернии. Одна из них – подготовка молодых педагогических кадров, создание для этого комфортных условий. Информацию о том, как готовят молодых учителей, представил Самарский государственный социально-педагогический университет. Дмитрий Азаров подчеркнул, что инфраструктуру вуза необходимо приводить в порядок. Глава региона обратил внимание ректора СГСПУ Светланы Бакулиной на то, что этим вопросом необходимо заниматься активнее.

«Чтобы замечательные дети, которые хотят быть педагогами, пришли в наш университет и не разочаровались от состояния инфраструктуры. Самарская область профинансировала предпроектные работы по этому федеральному учреждению, внесла свой вклад в финансирование проектирования реконструкции здания. Вчера этот вопрос обсуждали с Министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым: всемерная поддержка вузу будет оказана. Активнее нужно провести заявочную кампанию», - сказал Губернатор.

В ходе конференции обсудили вопросы патриотического воспитания.

«Воспитание патриотов – сегодня это самая главная задача. Наша страна вновь встала на пути у распространения угрозы всему человечеству. Мы вновь противостоим нацизму. Сегодня, конечно, главная наша задача состоит в том, чтобы укреплять обороноспособность страны, ее возможность противостоять любой угрозе, - отметил Дмитрий Азаров. - Вне всякого сомнения, кроме технических разработок, развития промышленности, научной сферы, самое главное - это люди, настоящие патриоты, в которых есть истинный стержень, который позволяет нашей стране преодолевать любые сложности, противостоять любым рискам и угрозам, в какой бы сфере они сегодня не находились».

Благодаря работе по патриотическому воспитанию сегодня Самарская область входит в лидеры по темпам вовлечения детей и молодежи в движение Юнармия.

«Дело не в рейтинге, не в том, какое место мы занимаем в России, а в том, что действительно мы с вами создаем условия, когда ребята вовлекаются в это важнейшее движение. Я уверен, что мы на правильном пути. Посмотрите, какой отзыв есть от школьников, от студентов в желании помочь нашим героям, защитникам Отечества. Это в душе и в сердце каждого ребенка. Эту энергию нужно направить, подсказать, что каждый человек, даже юный гражданин страны может сделать, чтобы наша страна день от дня становилась сильнее, чтобы мы защитили нашу Родину и приблизили день победы. Это делает учитель, каждый из вас. Объясняет значение писем нашим бойцам. А как эти письма читают защитники там, на передовой, я знаю не понаслышке, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы обсуждали это с бойцами в зоне проведения СВО. Знаю, как это трогает их душу, укрепляет их дух. Наши школьники, студенты плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и много что еще. Это тоже, конечно, их вклад в защиту нашей Родины, всего того, что для нас дорого и свято. Это, конечно, патриотическое воспитание. Спасибо всем вам огромное, мои дорогие коллеги».

Как сообщил Виктор Акопьян, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова в каждой школе Самарской области организован музей: «Более 40% из них - это музеи Боевой Славы. Работа 3-х организаций по школьному музееведению отмечена на Всероссийском уровне». Глава региона подчеркнул, что работу по формированию школьных музеев надо обязательно продолжать: «Мы многое сделали, привели в порядок. Считаю, что это святая работа».

Кроме того, в библиотеках региона реализуется патриотический проект «Сила в правде», инициированный Губернатором. Глава региона отметил, что проект необходимо развивать.

С прошлого года лучшие классы в школах участвует в поднятии флага. «Это привилегия, и мы договаривались, что по итогам учебного года лучшие классы мы поощряем. Мы обязаны поощрять эти классы, поддерживать патриотическое воспитание, наполнять этот проект новыми идеями», - отметил Дмитрий Азаров.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян также доложил о развитии среднего профессионального образования в регионе, программах профориентации школьников. Этому направлению в регионе уделяется большое внимание, в последние годы была проведена значительная работа. В результате сегодня 60% школьников в Самарской области после окончания 9 класса выбирают обучение в СПО, а еще 10 лет назад соотношение было обратное. «Это наш успех, вне всякого сомнения. Это конкретный результат работы всех педагогов и учителей. Вам за это огромное спасибо. Но нам предстоит еще многое сделать для укрепления системы профессионального образования в Самарской области», - сказал Дмитрий Азаров.

Сегодня крайне востребована и подготовка специалистов для оборонно-промышленного комплекса Самарской области. С учетом высокой потребности предприятий различного профиля в квалифицированных кадрах Губернатор предложил организовать в регионе пятилетку СПО.

«Посмотрите, какая потребность сегодня у предприятий в подготовленных кадрах. Сейчас по региону количество вакансий в 6,5 раз больше чем тех людей, кто ищет работу. Мы за 5 лет снизили безработицу в регионе в 2 раза. В России сейчас рекордно низкий уровень безработицы, а у нас еще в 1,5 раза ниже среднероссийского, - отметил Губернатор. - Сегодня предприятия ищут кадры и готовы вкладываться в образование. Нужно актуализировать ту работу, которую мы несколько лет назад провели. Напомню, что во все набсоветы учреждений СПО мы пригласили самих работодателей. И это дало колоссальный эффект. Мы с вами вместе скорректировали учебные планы и образовательные программы, исходя из запроса работодателей. Мы готовы это делать буквально каждые полгода, учитывая потребности наших крупнейших предприятий. Нужно актуализировать эту работу и привлечь эти организации, в том числе, к финансированию технологического оборудования. Мы должны готовить кадры и первостепенное внимание СПО уделять. Нам нужна пятилетка профессионального образования. В ближайшие полтора месяца необходимо провести расширенное совещание, определить все направления деятельности».

Практической подготовке студентов для реального сектора экономики способствует формирование учебно-производственных комплексов на базе колледжей и техникумов. Один из них в Самарской области создается на площадке строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Благодаря победе в конкурсе в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на этот кампус выделен грант в объеме более 100 млн рублей.

«Еще раз благодарю за это Министерство просвещения. Это будет полноценный кампус СПО, который должен стать лучшим в стране, вне всяких сомнений. Нам нужно привлечь и строительные организации и те, которые уже работают с колледжем в сфере электоэнергетики, производства машин и оборудования, чтобы мы это сделали сообща. Это в интересах работодателей. На мой взгляд, этот кампус вообще строители должны взять на полное попечение», - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что сегодня в Самарской области конкуренция за трудовые ресурсы колоссальная, ежегодно создается около 10 тысяч новых рабочих мест на крупных и средних предприятиях.

«Сегодня руководители предприятий, конкурируя за трудовые ресурсы, неизбежно поднимают заработную плату. А значит, доход самарских семей. Значит, мы достигаем целей даже в непростое время, когда санкционный удар по нашей экономике был мощнейший, который мы выдержали», - подчеркнул Губернатор.

Виктор Акопьян рассказал о сотрудничестве региона с образовательными учреждениями ДНР, приглашении ребят из Донбасса на отдых в Самарскую область. Дмитрий Азаров поручил принять еще сотню школьников из Донбасса для отдыха и оздоровления в регионе. «Да, сентябрь впереди, но мы в состоянии организовать и процесс обучения. На сентябрь даю поручение, чтобы дополнительная сотня ребятишек приехала в Самарскую область. Действительно, им важно увидеть мирную жизнь, получить нашу любовь, поддержку, заботу. У нас уже больше 500 человек побывало из ДНР и ЛНР. Эту работу надо продолжить и в осенний период, и, может быть, в последующий», - сказал Губернатор.

Председатель Самарской Губернской Думы и Совета ректоров вузов, академик РАН Геннадий Котельников рассказал об итогах приемной кампании в вузы региона, отметив, что сохраняется вектор на увеличение бюджетных мест по актуальным специальностям: техническим, педагогическим, медицинским. «В эту приемную кампанию установлена отдельная квота для участников СВО и членов их семей в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Это более 1100 мест. Совет ректоров вузов ведет большую совместную работу с фондом «Защитники Отечества», чтобы права участников СВО и их детей были соблюдены», - рассказал Геннадий Котельников. Он также добавил, что вузы Самарской области ведут большую работу по обеспечению технологического суверенитета губернии: «Совет ректоров вузов, ректоры совместно с региональным министерством образования и науки, министерством промышленности и торговли ведут индивидуальную работу с ключевыми предприятиями по трудоустройству туда студентов и выпускников».

В ходе конференции также выступили Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Антонина Гудкова и доктор исторических наук, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская.

В рамках конференции состоялось прямое включение с участниками регионального слетапедагогов, наставников и советников по воспитанию «Нам по пути!», который сегодня же проходил в Самаре в «МТЛ Арене». Около 1000 профессионалов в сфере образования обсудили традиционные ценности воспитания и векторы развития педагогической практики в Самарской области. Участниками слета стали советники по воспитанию, муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства», председатели местных отделений Движения Первых, молодые педагоги, студенты выпускных курсов педагогических направлений.

«Уверен, что много замечательных идей, проектов и предложений вы сегодня генерируете, а в дальнейшем получите поддержку на их реализацию», - обратился к участникам слета Дмитрий Азаров. Губернатор поручил организаторам форума подготовить итоговый список предложений и решений, которые требуют внимания и поддержки со стороны региональных и муниципальных властей.

В рамках конференции обсуждался широкий круг вопросов, включая детский отдых, школьное питание, результаты итоговой аттестации в 2023 году, дальнейшее совершенствование инфраструктуры образования, разработку цифровых образовательных продуктов, оснащение кабинетов ОБЖ, развитие олимпиадного движения. Так, Дмитрий Азаров предложил создать на базе центра «Вега» центра олимпиадной подготовки, где будут заниматься самарские ребята, будущие участники федеральных конкурсов.

В преддверии нового учебного года Глава региона обратил особое внимание глав городов и муниципальных районов на приведение в порядок зданий учреждений образования, обеспечение безопасности. «Мы эти вопросы с вами обсуждали. Это первостепенная ответственность глав муниципальных образований», - подчеркнул Губернатор.

Подводя итоги конференции Губернатор отметил, что за последние годы удалось многое сделать сообща, но многое еще предстоит сделать. Глава региона еще раз поблагодарил учителей, педагогов, наставников, сотрудников сферы образования за их работу: «Спасибо вам всем огромное, дорогие мои коллеги, я искренне и сердечно вас благодарю. Благодарю всех педагогов и наставников за вашу работу, за ваше высокое служение Родине, будущему и настоящей великой России, всему обществу. Успешного нового учебного года!»

Фото: Дмитрий Бурлаков