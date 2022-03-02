Дмитрий Азаров оценил возможности нового детского сада в селе Красный Яр

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Красноярский район оценил возможности нового детского сада «Яркий», построенного благодаря национальному проекту «Демография», а также проверил условия, в которых воспитываются ребятишки райцентра.

Учреждение дошкольного образования было построено в прошлом году. «Построили детский сад фактически за девять месяцев. Работы велись круглосуточно, было ежедневно задействовано порядка ста человек. Параллельно мы вели благоустройство территории, закупку мебели и оборудования, приём сотрудников», – рассказал Губернатору Глава района Михаил Белоусов.

В Красном Яре существовала нехватка мест, особенно в ясельных группах. Большинство детских садов были переполнены. Благодаря новому объекту в селе дополнительно появилось 250 мест. «Открытие нашего детского сада позволило полностью ликвидировать очерёдность в селе», – добавил руководитель муниципального образования. В трёхэтажном здании детского сада организовано 12 групп, из которых 4 – для детей до трёх лет.

«Детский сад работает по двум образовательным направлениям: для малышей до трёх лет и для детей дошкольного возраста. В их основе – программа «Миры детства: конструирование возможностей», – рассказала заведующая учреждением Татьяна Хрипунова. – У нас принципиально важным является взаимодействие детского сада с семьями, поэтому каждый родитель может посмотреть, по каким программам их ребёнок занимается».

Татьяна Хрипунова добавила, что в учреждении удалось создать домашнюю атмосферу: «Наши воспитатели и няни укачивают наших малышей, если они не могут заснуть самостоятельно во время сон-часа». Малыши никогда не остаются без внимания – с ними постоянно занимаются. Здесь много развивающих игр. Кроме того, с детьми работают логопед, музыкальный руководитель, педагог по вокалу, хореограф, инструктор по физкультуре.

Дмитрий Азаров оценил возможности нового пищеблока. «Работать – одно удовольствие», – поделились своими впечатлениями повара. Здесь оборудованы помещения с холодильным оборудованием, кладовые для сухих продуктов. Есть овощной, мясной и рыбный, холодный и горячий цеха, а также отдельно предусмотрена моечная кухонной посуды, загрузочный и раздаточный блоки. Всё оборудование – самое современное. «Мы полностью отвечаем за качество приготовления пищи для детей – за этим мы строго следим», – добавила заведующая учреждением.

Особое внимание – здоровью малышей. В детском саду оборудован современный медицинский блок. Он включает в себя кабинет медсестры, процедурный кабинет и изолятор.

Дмитрий Азаров пообщался с воспитанниками детского сада. «Здорово у вас тут: группа просторная и очень яркая, много разных игрушек», – отметил Губернатор.

Учреждение пришлось по душе и родителям. «У меня первый ребёнок, и я очень рада, что он начал ходить в новый, большой, яркий детский сад. И от лица всего родительского сообщества хотела бы сказать вам, Дмитрий Игоревич, большое спасибо, – обратилась к руководителю региона Елена Шляхова. – Благодаря вашему участию у нас появился современный и красивый детский сад. Уверена, что нашим детям здесь комфортно, интересно, уютно и безопасно. Я теперь со спокойной душой могу передать своего ребёнка воспитателям и выходить на любимую работу – в школу учителем начальных классов».

Глава региона поздравил родителей с открытием нового и современного детского сада и подарил самым любознательным воспитанникам учреждения набор «Наука для дошколят». «Я рад, что новый детский сад появился в Красноярском районе. Это стало возможным благодаря поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина и национальным проектам, которые реализуются по его инициативе. Построить детский сад – дело важное, но ещё важнее – создать уют. Это зависит от коллектива, – уверен Дмитрий Азаров. – Здесь коллектив очень яркий и талантливый, который дарит свою любовь и заботу деткам».