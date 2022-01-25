Дмитрий Азаров оценил возможности Дома научной коллаборации СамГТУ

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Во вторник, в День российского студенчества, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с преподавателями и студентами Самарского государственного технического университета ключевые и перспективные проекты молодых учёных, которые работают в Доме научной коллаборации, а также – юных исследователей из школ региона.

Площадка, на которой есть условия для проведения визионерских лекций, мастер-классов, деловых игр, оказания консультаций по возможности развития проектов студентов, была открыта в прошлом году. Здесь есть коворкинг, лекторий, кабинеты для образовательных мероприятий, а также лаборатория для разработки и обучения по направлению виртуальной реальности. В Доме научной коллаборации для активных и мотивированных на результат студентов проходят акселерационные программы, научные и инновационные конкурсы.

Благодаря национальному проекту «Образование» на базе ДНК создан центр развития современных компетенций для школьников, которые проходят обучение по дополнительным общеразвивающим программам. На постоянной основе здесь занимается свыше тысячи учеников.

«Мы создали уникальную площадку для школьников и студентов, – отметила руководитель Дома научной коллаборации Мария Климанова. – Дети здесь получают знания по цифровому машиностроению, робототехнике, 3D моделированию и проектированию, биологии, экологии. У нас проходят занятия по шахматам. Всего в центре создано 62 программы для школьников, из которых они могут выбрать любую понравившуюся. А наши студенты – бакалавры и магистры – в командах создают стартапы, работают над своими перспективными проектами, в том числе в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Один из них – по генерации водорода. Студенты самостоятельно создали установку из отечественных производных, в основе которой лежит реакция каталитического пиролиза. «На ней мы испытываем различные катализаторы и сравниваем их активность, их время работы, то есть время жизни. Важна и температура самого процесса, которая у нас достигает 700 градусов. И уже после этого сравнения мы можем смотреть куда и где мы можем использовать эти катализаторы в промышленности. Установка у нас рабочая – на выходе получается метано-водородная смесь с высоким содержанием водорода – 86%», – рассказал губернатору студент 2 курса магистратуры инженерно-технологического факультета Георгий Никольский.

Молодой учёный отметил, что этот проект по водородной тематике не единственный. «Сейчас технологии идут семимильными шагами, и они уже сегодня позволяют нам аккумулировать водород. Основной промышленный способ его получения – это конверсия, но минус в том, что параллельно водороду выделяется углекислый газ. Именно поэтому мы совершенствуем принципы его получения, чтобы уменьшить выбросы», – добавил он.

Дмитрий Азаров согласился с тем, что это перспективное направление, которое уже сегодня «привлекает внимание крупнейших инновационных и высокотехнологичных компаний», а также учёных и исследователей. Есть и запрос со стороны промышленных предприятий. «Мы точно будем оказывать всемерную поддержку. Ваш проект направлен в будущее», – отметил губернатор, обращаясь к магистранту.

Студенты 3 курса факультета промышленного и гражданского строительства Вера Мятежина и Даниил Анушин рассказали главе региона о проекте по созданию цифровых моделей промышленных зданий и жилых домов. По сути – это точные расчеты глубины фундамента, толщины стен и перекрытий.

«Мы создаем объемные модели, которые содержат в себе всю информацию, начиная от разработки грунта – можем посчитать, сколько грунта нужно выкопать, каков объем работ, и заканчивая отделкой помещения – сколько материалов потребуется», – пояснила Вера Мятежина. «Нашим проектом уже интересуются застройщики, и мы готовы его коммерциализировать. Сейчас у нас идут переговоры, и мы готовы принимать первые заказы. По сути это новая система проектирования, за которой будущее», – добавил Даниил Анушин.

На сегодняшний день для Самарской области в нефтегазовой отрасли актуален вопрос эффективности строительства скважин. Одной из приоритетных задач является разработка высокоингибирующих систем промывочных жидкостей для проводки скважин в осложнённых условиях. Сопутствующей задачей является обеспечение работоспособного состояния обслуживающих систем, а именно разработка коррозионностойкого полимерного изоляционного покрытия трубопроводов. Дмитрий Азаров предложил студентам-разработчикам – Никите Дурыманову и Ксении Ковалевой преломить проект и на газовую отрасль.

Василина Белкова представила руководителю области проект благоустройства территории в районе крупного транспортно-пересадочного узла «Постников овраг». Студентка предложила создать «Сиреневый парк» с прогулочными зонами, местами отдыха людей – как летом, так и зимой. Губернатор концепцию поддержал, отметив, что «у жителей города есть большой запрос на создание комфортных общественных пространств».

Учащиеся вуза рассказали о множестве проектов, которые уже сегодня приобретают актуальность и значимость. Важно найти им широкое практическое применение, чтобы они приносили пользу окружающим и имели экономический эффект – как для региона в целом, так и для команды на дальнейшее изучение темы.

Во время беседы со студентами Самарского политеха губернатор подчеркнул, что особую важность приобретает цифровизация.

«Я не назову ни один проект, которым бы сегодня не занимался технический университет самостоятельно или в партнерстве с другими научными организациями, промышленными предприятиями. Мы говорили про цифровые технологии, и пожалуйста – вы видите синергию, вы видите, что это действительно технологии сквозные, пронизывающие все отрасли. В университете находят применение и фундаментальной химии с цифровыми технологиями – без современного компьютера сегодня никуда. И так не только в химии. Это и биоматериалы, и водородные технологии, и строительство», – уверен Дмитрий Азаров.

Каждый молодой ученый сегодня может применить свои знания и реализовать себя в любой сфере – потребность у региона в этом высокая. Именно поэтому был создан НОЦ «Инженерия будущего», вокруг которого сформировалась команда единомышленников. В их числе ведущие вузы не только Самарской области, но и других регионов страны, а также предприятия, входящие в состав российских госкорпораций «Ростех», «Роскосмос», «ОДК», «РЖД».

«Моя задача как губернатора - чтобы родная земля развивалась, чтобы здесь все, что может крутиться, крутилось. Другими словами, чтобы все производства работали, появлялись новые предприятия, в том числе новые инженерные, инновационные компании в сфере цифровых технологий. Нужно еще создать благоприятные условия для проживания, чему мы уделяем большое внимание», – акцентировал внимание студентов Дмитрий Азаров.

Он отметил, что регион развивается активными темпами: развивается транспортная инфраструктура, создаются новые производственные площадки, которые, в свою очередь, привлекают новых инвесторов, готовых вложить средства в современные высокотехнологичные проекты. Создаются рабочие места, строится жилье и социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства.

«Никогда не останавливайтесь перед трудностями, которых в жизни будет достаточно. Они нам даны, чтобы развиваться, искать решение, чтобы появлялись новые идеи. Верьте в себя, своих родных и близких, соратников, наставников и педагогов, формируйте команду. Вместе мы можем больше. И тогда любая задача будет по плечу, а я со своей стороны всегда готов оказать поддержку», – резюмировал губернатор Дмитрий Азаров.