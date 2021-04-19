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Дмитрий Азаров: "НОЦ — это мост в будущее для научно-технологического развития регионов-участников Центра и всей страны"

19 апреля 2021 19:14
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В 2020 году уже была создана программа деятельности НОЦ, согласно которой «Инженерии будущего» предстоит стать мостом между прошлым и будущим, между наукой и бизнесом, между субъектами федерации и крупнейшими госкорпорациями. 

«НОЦ — это мост в будущее для научно-технологического развития регионов-участников Центра и всей страны. НОЦ развивает инновационную экономику, создает современные производства и рабочие места. «Инженерия будущего» будет проектом, рассчитанным на десятилетия» – сказал Губернатор Самарской области, Председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», Дмитрий Азаров. 

В 2020 году уже была создана программа деятельности НОЦ, согласно которой «Инженерии будущего» предстоит стать мостом между прошлым и будущим, между наукой и бизнесом, между субъектами федерации и крупнейшими госкорпорациями. 

В марте 2021 состоялась успешная сдача первого отчета о деятельности центра. На прошлой неделе в Москве прошла серия семинаров с участием всех десяти научно-образовательных центров, получивших высокий статус мирового уровня, где получили оценку их доклады.

«Инженерия будущего» - единственный НОЦ, чей отчет о деятельности не получил ни одного нарекания или замечания ни со стороны Министерства науки и образования РФ, оценивающего достижение целевых показателей, ни от Проектного офиса НОЦ, который оценивает содержательную часть отчетов. 

Следующий шаг – детальная проработка дорожной карты, опираясь на которую команда начнет двигаться к реализации своих амбициозных целей. 

Это особенно непросто, когда в проект вовлечено сразу несколько регионов. За короткий период участниками НОЦ стали больше 50 организаций со всей страны и особенно активно включились регионы – соинициаторы: Самарская, Пензенская, Тамбовская, Ульяновская области и Республики Мордовия.  

Институт регионального развития – управляющая компания НОЦ «Инженерия будущего» взяла на себя принципиально важный вопрос быстрого и качественного взаимодействия всех участников. Весь 2020 год осуществлять его приходилось онлайн. Сегодня, когда ограничения, связанные с пандемией, ослабли, участники НОЦ наконец-то смогут встретиться в очном формате.

Уже завтра, 20 апреля, стартует стратегическая сессия «Мост в будущее», где встретятся и будут совместно работать на протяжении пяти дней больше ста участников НОЦ. 

Результатом горячих дискуссий, мозговых штурмов, консультаций с ведущими федеральными экспертами станет четкая проработка дальнейших шагов, которые приведут «Инженерию будущего» к реальным результатам уже в 2021 году и в ближайшей перспективе выведут экономику на новый уровень. 

«Наша цель - сделать НОЦ магнитом для притяжения ведущих ученых и талантливых студентов со всего мира, точкой пересечения интересов и взаимной интеграции науки, бизнеса и органов власти. Реализуя наш амбициозный проект, мы воспитываем ученого и инженера, результаты труда которого будут использованы и применены на благо общества» - сказала советник Губернатора Самарской области, генеральный директор Института регионального развития – управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева. 

Сегодня в Самаре уже собираются гости, которым завтра предстоит включиться в интенсивную работу. Своими ожиданиями и первыми впечатлениями они начнут делиться совсем скоро, а мы будем публиковать эти интервью в нашей новостной ленте.

 

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