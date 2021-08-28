Дмитрий Азаров: «Каждый квадратный метр школы №26 будет использоваться эффективно»

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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов продолжает рабочую командировку в Самарскую область. Днем вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым он провел Общероссийское родительское собрание на площадке новой школы на Пятой просеке, которую строят по нацпроекту «Образование».

После родительского собрания министр, глава региона и депутат Госдумы Александр Хинштейн осмотрели образовательное учреждение. С вопросом о строительстве новой школы именно в этой части города к губернатору обращались жители областного центра. Глава региона дал поручение решить эту задачу в кратчайшие сроки.

Первый корпус, рассчитанный на обучение 600 учеников в односменном режиме, был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. 1 сентября школа откроет свои двери для учеников. Новое учебное заведение оборудовано всем необходимым: здесь четыре библиотеки, два спортивных и один тренажерный зал, актовый зал на 330 посадочных мест, 32 учебных кабинета, оснащенных по последнему слову техники.

Второй корпус школы еще строится. Он рассчитан на обучение 850 человек в одну смену. Вторая очередь будет самостоятельным объектом со спортивным и актовым залом, столярными и слесарными мастерскими, зоной отдыха и столовой на 425 посадочных мест. В одном из блоков здесь разместится детский сад на 75 мест с одной ясельной группой на 25 ребят до трех лет.

Директор школы №26 Анатолий Лазарев рассказал, что штат учебного учреждения полностью укомплектован как молодыми педагогами, так и опытными учителями.

«Очень важно, чтобы школа предоставляла качественное образование», - подчеркнул Министр.

Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области активно развивается институт наставничества, поэтому молодые педагоги получают знания у лучших специалистов сферы образования.

«Например, директор гимназии №3 Светлана Сергеевна Ильина - учитель года и возглавляет клуб учителей года. Она стала инициатором объединения клубных движений со всей России. Традиционно у нас в области проходит Всероссийский форум учителей. И во многом эти лучшие учителя сегодня являются наставниками наших молодых педагогов», - рассказал губернатор.

27 августа Светлана Ильина в ходе августовской конференции работников образования в Самарской области выступила с инициативой создания в регионе «Родительского университета». Глава региона Дмитрий Азаров поддержал этот проект и доверил его воплощение клубу учителей года Самарской области. «Родительский университет» начнет работать в сентябре и не обойдет такие проблемные темы, как, например, управление конфликтами в семье и школе, ограждение детей от пагубных привычек в подростковом возрасте, защита школьников от информации в интернете и другие. Сергей Кравцов положительно оценил идею создания такого университета.

Сергей Кравцов и Дмитрий Азаров осмотрели помещения школы - спортзал, учебные классы, столовую, актовый зал.

«Каждый квадратный метр школы №26 будет использоваться эффективно», - отметил губернатор.

На школьной спортивной площадке смогут заниматься спортом не только ученики, но и все жители микрорайона. Как сообщил Дмитрий Азаров Министру, такой подход к развитию инфраструктуры применяется на территории всего региона.