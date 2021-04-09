Дмитрий Азаров будет добиваться увеличения бюджетных мест для студентов сызранского филиала СамГТУ

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В пятницу, 9 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Сызрани. Здесь глава региона встретился со студентами сызранского филиала СамГТУ – самой большой «кузницы инженерных кадров» в городе.

Благодаря университету предприятия города получают конструкторов, технологов, специалистов в области оборудования нефте- и газо-переработки, автоматизации технологических процессов и производств, электро-техников, экологов, программистов, экономистов-менеджеров. На сегодняшний день порядка 30% работников АО «ТЯЖМАШ» и АО «Сызранский НПЗ» – это выпускники местного филиала Самарского государственного технического университета.

Сейчас здесь проходит обучение почти 1000 студентов по 8 основным направлениям: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Технологические машины и оборудование», «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника», «Техносферная безопасность», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Экономика» и самое новое направление, открывшееся в 2019 году, – «Химическая технология». Открытию этой специальности способствовало создание современных химических лабораторий на базе филиала при поддержке НК «РОСНЕФТЬ».

Волнующие вопросы главе региона задали студенты на открытой встрече. Так, первокурсники рассказали, что ежегодно филиалу выделяется небольшое количество бюджетных мест, из-за чего часть абитуриентов, которые не могут позволить обучение на платной основе, вынуждены уезжать в другой город, чтобы попытать свои силы в других вузах на бюджете.

Директор филиала Ольга Карсунцева дополнила, что ежегодно на федеральном уровне выделяется порядка 45 бюджетных мест, еще около 30 филиалу отдает руководство СамГТУ.

«Я попрошу руководителей наших градообразующих предприятий определить перечень приоритетных специальностей для города и вместе подумаем, как задачу решать. С одной стороны – с точки зрения увеличения федеральных бюджетных мест, с другой – я думаю, что мы с Николаем Михайловичем (Лядиным), промышленниками можем выйти на договорные условия, когда ребята будут учиться по целевому набору, – ответил Дмитрий Азаров. – Мне удалось добиться увеличения бюджетных мест для самарских вузов по важным специальностям, решить вопрос по бюджетным местам по направлению «юриспруденция», которых в определенный момент не осталось. А что это означало? Что дети, за которых не могут заплатить родители, не станут юристами, прокурорами, адвокатами, судьями, а значит – не будет представительства определенной социальной страты, допустим, судебной власти. Работаем над тем, чтобы баланс соблюдался».

Студенты также поинтересовались, сделал ли уже глава региона прививку от коронавируса, не пугают ли его слухи о негативных последствиях вакцины. Дмитрий Азаров ответил, что до сих пор не сделал ее лишь потому, что уже перенес болезнь и имеет антитела: «Врачи говорят, что мне сейчас ее делать не нужно, только осенью. Но если бы была необходимость – обязательно сделал. Тем более, что можно спокойно записаться на портале «Госуслуги», либо непосредственно в поликлинике».

Также глава региона отметил, что все слухи о негативном влиянии вакцины – всего лишь слухи: фактов негативного влияния отечественной вакцины от COVID-19 нет.

Молодежь Сызрани на встрече отметила, что сейчас самым любимым местом отдыха стала набережная, проект благоустройства которой стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Мы хотели бы вас поблагодарить, потому что именно благодаря вашей поддержке город в последние годы особенно преобразился, – обратилась к Дмитрию Азарова одна из студенток вуза. – Мы своим студенческим активом готовы проводить на набережной всевозможные мероприятия».

Глава региона отметил, что сейчас по всей губернии ведется комплексное благоустройство набережных: «Если раньше мы могли гордиться только набережной Самары, то теперь говорим о набережных – в Сызрани, Октябрьске, Жигулевске. В этом году приступаем к реконструкции, а де-факто – к строительству набережной в Тольятти, и эту работу продолжим, потому как река притягивает к себе, а наша великая река Волга – тем более».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что, если позволит эпидемиологическая обстановка, этим летом на городских набережных будет организована масштабная культурная программа, сформированная с учетом пожеланий жителей территорий благодаря губернаторскому проекту «Культурное сердце России». Также Губернатор напомнил, что в регионе проводится фестиваль набережных «ВолгаФест», который в этом году по поручению Дмитрия Азарова объединит новые общественные пространства в Самаре, Сызрани, Жигулевске, Октябрьске и Приволжье. К участию в фестивале Глава региона пригласил активных жителей сызранского филиала СамГТУ.

«Я очень рад, что вы отмечаете перемены, которые происходят в регионе, происходят и будут происходить в Сызрани, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Мы продолжим работу по благоустройству, смелее в этом участвуйте. У нас в мае начнется электронное голосование по программе «Формирование комфортной городской среды», принимайте в нем активное участие. Именно проекты, которые получат больше всего голосов, будут реализованы. А, может быть, с вашей помощью, благодаря вашей активности, победим и в федеральных проектах, получим дополнительную поддержку».

Кроме того, Дмитрий Азаров напомнил, что совместно с жителями разработана Стратегия лидерства Самарской области и Стратегии социально-экономического развития всех муниципалитетов, включая Сызрань.

«Стратегию будем реализовывать, при этом постоянно актуализировать, надеюсь, вы примите участие в этой работе, – обратился Дмитрий Азаров к студентам. – Это для меня важно, потому что когда человек принимает участие в проектировании будущего своего города, региона и страны, то в дальнейшем он с гораздо большей вероятностью будет воплощать это в жизнь, останется в родном городе, поселке».

После общения студенты и директор филиала Ольга Карсунцева показали Дмитрию Азарову химические лаборатории, которые позволили открыть направление «Химическая технология», а также презентовали научно-исследовательские проекты, разработанные совместно с индустриальными партнерами вуза и нацеленные на решение конкретных производственных задач.

Доцент кафедры общетеоретических дисциплин, кандидат наук Александра Мальцева рассказала о новом оборудовании для химической лаборатории, поступившем в университет. На нем можно проводить анализ химического состава битума, бензина, других нефтепродуктов. Сегодня в лаборатории занималась первая группа бюджетников по направлению «химик-технолог».

Губернатор поинтересовался, как обстоят дела с трудоустройством студентов. Александра Мальцева ответила, что обучение «целевиков» идет в плотном сотрудничестве с СНПЗ. И один из первокурсников уже работает на заводе.

Научными разработками занимаются не только студенты, но и воспитанники центра технического творчества для школьников, который создан при филиале. Например, Денис Голов придумал систему, которая повышает безопасность работы станочника: она автоматически отключает станок в случае отсутствия рабочего, определяет есть ли деталь в лотке, допускает включение станка только рабочее время. А Никита Мязин с 7 лет занимался в центре, теперь он студент второго курса филиала СамГТУ. Он рассказал Главе региона о разработке системы питания электронных устройств оптическим изучением, передаваемых по волоконному световоду.

Дмитрий Азаров в связи с этим отметил: «Вот насколько важна ранняя профориентация!».