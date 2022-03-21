Для учеников 7-9 классов представители научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» провели открытый урок

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В лицее № 1 «Спутник» прошел открытый урок научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». В мероприятии приняли участие ученики 7-9 классов и преподаватели. В качестве спикеров на открытом уроке выступили:

Даниил Бажин - директор акселерационных программ АНО «Институт регионального развития» – управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»

Виктория Кокарева - директор образовательных проектов "Института регионального развития" – управляющей компании НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"



Первой и ключевой темой, которую обсудили на открытом уроке, стала деятельность и значение научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

"НОЦ - это не просто научно-образовательный центр, это экосистема, включающая в себя образовательные, научные учреждения, а также целый ряд индустриальных партнеров.

Неотъемлемая часть центра - работа в команде. И каждый ее участник обладает конкретными качествами и прикладывает усилия. Итогом такого слаженного процесса, где сотрудник четко знает и выполняет свой фронт работ, становится хороший результат." - рассказал Даниил Бажин.

Помимо этого, на открытом уроке обсудили проектные работы молодежного крыла НОЦ и грамотное встраивание научно-проектной деятельности в учебный процесс. Поскольку именно во время исследования того или иного предмета можно развить в человеке неподдельный интерес к науке.

В рамках дискуссии была также затронута тема стартапа, его запуска и важности.

«Это идея, которая должна быть протестирована, решать реальные проблемы, быстро изменить рынок, в основе реализации которой команда единомышленников и новая бизнес-модель» - прокомментировала Виктория Кокарева.

Окончание встречи прошло в формате интерактива – ученики ответили на вопросы спикеров о проектной и научной работе.