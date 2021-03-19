Для школьников Самарской области провели открытый «Урок цифры» на тему «Беспилотный транспорт»

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19 марта в режиме ВКС для школьников Самарской области был проведен открытый «Урок цифры» на тему «Беспилотный транспорт».

Новый урок всероссийской акции, которая проходит с 10 по 22 марта, подготовлен экспертами «Яндекса» в рамках Образовательной инициативы при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, организации «Цифровая экономика» и компаний-партнеров из числа лидеров цифровой экономики.

Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. Все материалы урока доступны на сайте урокцифры.рф. Выполнить задания можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Три версии материалов адаптированы для школьников разного возраста — задания отличаются уровнями сложности и детализации: определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут.

Основная цель нового урока – рассказать школьникам 1-11 классов о технологиях в основе беспилотных автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Специалисты компании «Яндекс» поделились своим опытом разработки и на примере данных с реальных автомобилей пошагово разобрали принципы работы автономного транспорта.

Открыли «Урок цифры» в Самаре, в котором 19 марта приняли участие более 60 школ региона, заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин, руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин и генеральный директор компании «СМАРТС» Елена Бибикова.

«Самарская область - один из лидеров в стране по количеству участвующих в акции - она постоянно входит в топ 5 регионов в России. Это очень важно для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров. «Уроки цифры» не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT», - отметил Павел Гокин.

«На протяжении своей истории человечество искало способы облегчить выполнение рутинных задач. Раньше для перемещения товаров и людей использовали животных, потом появились поезда, машины, самолёты. Во всех этих случаях для управления транспортом требовалось участие человека. Очень часто хочется переложить управление автомобилем на кого-то и заняться чем-то более интересным - посмотреть фильм, почитать книгу. Поэтому актуальной является задача разработки технологий, которые позволят осуществлять перевозки без участия человека»,- заявил Дмитрий Камынин.

В ходе «Урока цифры» школьники узнали, что беспилотные автомобили – это современная тенденция, которая изменит движение по дорогам в ближайшем будущем. Уже много лет все крупные мировые производители автомобилей делают ставки в развитии на электрификацию транспорта и на внедрение систем автопилотирования. Именно на эти технологии направляют основные инвестиции автогиганты и новые игроки на рынке транспорта будущего.

Совсем скоро в сфере пассажирских и грузоперевозок нас ждут существенные изменения. Однако для эффективного использования автопилотируемых транспортных средств потребуются и новые умные дороги. В мире они уже создаются, ведутся работы и в России. Для успешного функционирования всех этих сложных цифровых систем необходима сеть передачи данных, которая нужна для передачи информации от всех ее составляющих. Для построения такой сети вдоль всех автомобильных дорог (в обочине) необходимо проложить оптический кабель.

Самарская область является самым первым регионом в России, где уже построена такая автодорожная сеть передачи данных. Это строительство было выполнено самарской компанией «СМАРТС». «В нашей стране на автомобильные дороги приходится более 70 % всех грузоперевозок и 90 % пассажирских перевозок. Этот факт подтверждает, что развитие умных транспортных систем обеспечит экономике России значительную выгоду», - отметила генеральный директор компании Елена Бибикова.

Таким образом, наша область имеет возможность первой в России запустить беспилотный транспорт по «умным» цифровым дорогам.

Фото: oldshent.minobr63.ru