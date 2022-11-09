Для школьников проведут всероссийский день профориентации

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12 ноября пройдет образовательная онлайн-выставка «Навигатор поступления: день профориентации» для учащихся средней и старшей школы.

Эксперты из образования ответят на актуальные вопросы, волнующие современных выпускников: «Что будет с образованием в новой реальности: процедура поступления, отсрочка, отмена экзаменов», «Реально ли поступить на бюджет в 2023 году?», «Отмена болонской системы: что будет с высшим образованием?».

О системе среднего профессионального образования в России расскажет заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Татевик Карабекян.

Выставка будет проходить параллельно в нескольких онлайн-залах, где помимо посещения лекций и мастер-классов участники смогут поучаствовать в дискуссии с представителям учебных заведений, пообщаться с выпускниками колледжей и вузов и узнать об их опыте трудоустройства, а также получить разбор профориентационного теста.

Подключиться ко дню профориентации можно будет онлайн 12 ноября с 10.00 до 18.00 мск. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

«Из года в год выпускники сталкиваются с одной и той же проблемой: не понимают, чем хотят заниматься в будущем. Это значит, что наша основная задача – помочь подросткам получить элементарные навыки профориентации, познакомиться с вузами и специальностями и выстроить свой дальнейший путь обучения. День профориентации направлен на комплексное решение проблем относительно поступления, а благодаря онлайн-формату к лекциям и мастер-классам смогут присоединиться ученики и родители со всей страны и получить ответы на волнующие их вопросы», – отмечает председатель организационного комитета выставки «Навигатор поступления» Михаил Мягков.