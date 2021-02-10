Для самарских школьников проведут «День экономиста» в формате онлайн-шоу

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Образовательный форум «Навигатор поступления» объявляет о запуске особого формата мероприятий для школьников – дни профессий. На февраль запланировано четыре профориентационных дня, первое из них «День экономиста» пройдет в партнерстве с Российской Экономической Школой 13 февраля. Участие в онлайн-мероприятии – бесплатное. Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.

Также участниками «Дня экономиста» станут представители ведущих вузов России: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГУ имени М.В.Ломоносова, НГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Высшая школа менеджмента СпбГУ, СПбУТУиЭ, а также представители работодателей – “Сбер”, Телеканал “Москва 24”.

Организаторы будут вести трансляцию из студии, куда приглашены представители вузов и работодателей. Зрители смогут слушать лекции и общаться со спикерами прямо в чате.

Для того чтобы сделать шоу не только интересным, но и полезным, организаторы подготовили насыщенную edutainment-программу (образовательно- развлекательную). Представители высших учебных заведений и работодателей в игровой форме помогут школьникам ответить на вопросы: «Кто такой экономист?», «Зачем учиться на экономиста?», «Где работать экономисту?», «Как найти работу экономистом?». Участники «Дня экономиста» познакомятся со спецификой профессии и качествами, которыми должен обладать будущий экономист.

Организаторы дополнительно анонсируют проведение в феврале ещё 3 дней профессий: “День программиста”, “День инженера” и “День управленца”.

Подробная информация доступна по ссылке.