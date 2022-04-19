Для работодателей и студентов региона пройдет онлайн-семинар о целевом обучении в Самарской области

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В этот четверг, 21 апреля, в онлайн-формате, состоится информационный семинар, направленный на обсуждение актуальных вопросов о целевом обучении на территории Самарской области. Эксперты поделятся лучшими практиками, дадут полезные рекомендации, а студенты озвучат свои приоритеты при заключении целевых договоров.

Целевое обучение представляет собой программу, направленную на взаимодействие образовательных организаций, работодателей и молодых специалистов. Студент может заключить договор как с бизнесом или предприятиями, так и с государственными структурами. Работодатель получает квалифицированные кадры в будущем, а студент гарантированное трудоустройство и поддержку во время обучения. Обсудить потенциальные преимущества программы в формате открытого разговора соберутся представители всех заинтересованных сторон.

С приветственным словом перед слушателями выступит организатор семинара Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.

Ключевым спикером станет Министерство образования и науки Самарской области. Также экспертные мнения прозвучат от исполнительного директора Ассоциации “Совет муниципальных образований Самарской области”, руководителя аппарата главы района Приволжский, председателя Союза Молодежи Самарской области, представителей Молодежного правительства Самарской области и представителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Проведением мероприятия займется Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга». За неполный год существования команда Таволги провела более 50 образовательных мероприятий с участием региональных и федеральных спикеров. Свыше 10 тысяч служащих региона прошли обучение в образовательных проектах организации.

Стать слушателями семинара смогут представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, представители государственных профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования Самарской области, граждане Российской Федерации, претендующих на целевое обучение.

Регистрация на мероприятие: https://celevoeobucheniye.bitrix24.site

Формат проведения: онлайн, трансляция ВК.