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Для подготовки магистрантов по направлению «Инженерия искусственного интеллекта» объединились 2 вуза и ИТ-компания

18 сентября 2024 11:51
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Для подготовки магистрантов по направлению «Инженерия искусственного интеллекта» объединились 2 вуза и ИТ-компания

«Инженерию искусственного интеллекта» уже называют магистратурой нового поколения. Все потому, что она основана на реальном рабочем процессе в ИТ-компании "Открытый код" и теоретической подготовке в 2 вузах: ПГУТИ и СГЭУ.

 «Новые кадры необходимы для решения огромного количества задач в сфере экономики страны. Образование, которое получат студенты, поможет не только укрепить определенную узконаправленную сферу деятельности промышленных предприятий, но и улучшить работу над качеством продукции, контролем, операциями самих предприятий. Все базовые технологии искусственного интеллекта, которые мы применяем в своих проектах, нашли отражение в образовательной программе», —  рассказал управляющий компанией ООО «Открытый код», координатор «Цифровой России» в Самарской области Олег Сурнин. 

Разработкой программы «Инженерия искусственного интеллекта» занималась команда педагогов, ученых и специалистов в области искусственного интеллекта из компании «Открытый код».
 ПГУТИ – базовый вуз Минцифры, привнёс в неё самые передовые знания в сфере цифровых технологий. СГЭУ отвечал за часть знаний, связанных с управлением проектами, расчетом финансово-экономических обоснований и эффектов от внедрения. Компания «Открытый код» открыла для магистрантов свои проекты и предоставила материально-техническую базу.

«Уже с первых дней обучения наши магистранты будут работать и учиться на реальных проектах компании и наших партнеров», - говорит заведующий кафедрой «Инженерия искусственного интеллекта» и директор по управлению проектами компании «Открытый код» Павел Ситников. - «Мы предоставляем возможность сразу трудоустроиться в нашу компанию магистрантам, чтобы еще больше интегрироваться в реальный рабочий процесс. Этим летом мы провели первый набор на программу «Инженерия искусственного интеллекта». Нам было выделено 5 бюджетных мест. На них было подано более 70 заявок. Это, разумеется, говорит о большом интересе  студентов к практико-ориентированной форме обучения. Надеемся, что в следующем году мы расширим количество бюджетных мест. Потому что у нас много талантливых ребят, и много важных задач в самых разных сферах, которые необходимо решать с помощью искусственного интеллекта».

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