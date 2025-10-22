Для абитуриентов-гуманитариев с марта хотят ввести ЕГЭ по истории

97

Минобрнауки предложило включить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления. Это следует из документа, размещенного 21 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, с марта 2026 года профильные вузы получат право самостоятельно определять, какой предмет станет обязательным для поступления — обществознание или история.

Изменения коснутся направлений подготовки, связанных с социологией, юриспруденцией, конфликтологией, таможенным делом, публичной политикой и социальными науками, рекламой и связями с общественностью, сервисом и другими специальностями.

Учебные заведения должны утвердить перечень вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Это означает, что обязательный экзамен по истории может появиться только в приемной кампании 2027 года. Нововведения будут действовать до 1 сентября 2029 года, пишут "Известия".