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Развитие предпринимательства в студенческой среде показывает, в том числе, что у российской экономики большой потенциал для развития.
Директор Стартап-Центра: «Всплеск студенческого предпринимательства будет решать задачи на стыке бизнеса и государства»
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Директор Стартап-Центра: «Всплеск студенческого предпринимательства будет решать задачи на стыке бизнеса и государства»

9 апреля 2022 15:56
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Развитие предпринимательства в студенческой среде показывает, в том числе, что у российской экономики большой потенциал для развития.

Российская экономика столкнулась с беспрецедентным давлением, но она выстояла, - заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе Правительства РФ перед депутатами Госдумы. Он подчеркнул, что наша страна обладает крепкой экономикой и устойчивой финансовой системой, и даже огромное количество вводимых санкций не смогли ее пошатнуть. Самарские эксперты отмечают, что экономическое давление возымело даже обратный эффект, оно стало драйвером для развития, в частности, молодежного предпринимательства.

Санкции – «черный лебедь» для предпринимателя, - уверены в Стартап-Центре Самарского университета. С одной стороны это проблема, а с другой – это возможности, которые появляются у студенческих проектных команд.

«Стартап-Центр Самарского университета быстро среагировал на изменения, и уже 8-9 апреля мы провели выездной образовательный интенсив для первокурсников «Навигатор Стартапа». На выезде мы осветили новые тренды и возможности, которые открываются перед студентами-предпринимателями, и на их основе участники выезда разрабатывали идеи проектов, которые возможно реализовать в рамках технологий именно Самарского университета. Эти проекты направлены в том числе и на преодоление санкционных ограничений. Мы ожидаем всплеск студенческого предпринимательства, который будет решать задачи на стыке бизнеса и государства», – говорит директор Стартап-Центра Самарского университета Елена Морозова.

На этом обучении в Стартап-Центре не планируют останавливаться – в планах проведение студенческих мастер-классов и лекториев, направленных на освещение адаптации к текущей ситуации.

Положительный опыт молодежного предпринимательства уже есть. Буквально на прошлой неделе Инновационный фонд Самарской области выделил грант в размере 200 тысяч рублей двум студентам Самарского университета – Андрею Савинкину (направление подготовки: менеджмент, выпускник программы «ВКР в форме стартап») и первокурснику Дмитрию Левченко (направление подготовки: автоматизация технологических процессов и производств). Финансирование было выделено на изготовление комплекта деталей для создания рабочего макета экструдера малой инертности для увеличения скорости FDM 3D-печати. С результатами работы студентов можно познакомиться в соцсетях: https://vk.com/startupcentre_ssau, https://t.me/startupcentre_ssau

Развитие предпринимательства в студенческой среде показывает, в том числе, что у российской экономики большой потенциал для развития. Уже с первого года обучения ребята выигрывают гранты на свои проекты и начинают предпринимательскую карьеру. Причем они осваивают азы ведения бизнеса в сложных экономических условиях, и такой опыт весом и уникален.

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