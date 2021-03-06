Директор самарской школы уволилась после жалоб родителей

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В одной из школ Самары уволили директора после многочисленных жалоб родителей. Это произошло в поселке Сухая Самарка в школе №55. Началось все с того, что родители детей пожаловались на массовый отток педагогически кадров их школы. По их мнению, этому стало причиной непонимание между коллективом и директором.

В результате оставшиеся педагоги перегружены обязанностями, пишет КП-Самара. Оставшиеся учителя также заявляли, что под руководством директора работать очень сложно. Часть родителей даже забрали детей из этой школы и перевели в другие учебные заведения.

С этой проблемой граждане также обратились к депутату Александру Хинштейну.

В департаменте образования родителям посоветовали провести встречу с директором и обсудить все лично. Но среди родителей таких желающих не нашлось. Вместо этого они попросили сменить директора. Но в итоге директор школы сама написала заявление на увольнение. Родители уверены, что такое решение изменит обстановку в школе и вернет туда педагогов.

Фото: Pixabay.com