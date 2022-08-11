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Директор самарского регионального центра для одарённых детей «Вега»: Учитель – это правда и совесть страны

11 августа 2022 13:03
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Директор самарского регионального центра для одарённых детей «Вега»: Учитель – это правда и совесть страны

В последние десятилетия отрасли образования в России уделяется особое внимание, и это не случайно. Педагогика – одна из важнейших наук, позволяющих формировать будущее поколений.  И кто сказал, что учитель не может быть звездой?


На федеральном канале запускается новый просветительский телепроект «Классная тема!» Главными героями шоу станут педагоги-предметники из всех регионов страны. Самых достойных участников будут выбирать зрители путем открытого голосования. Шоу создается по поручению Президента РФ Владимира Путина. И сегодня последний день, когда учителя могут подать заявки на участие.
«Проект «Классная тема» - прекрасная и увлекательная идея, которая нашла поддержку у большого количества педагогов России, - говорит директор Самарского регионального центра для одарённых детей «Вега» Ирина Липенская. - Уверена, что каждому учителю есть, о чем рассказать миллионам зрителей, а лучшие из них готовы не только открыть красоту и стройность преподаваемого предмета, но и познакомить огромную телевизионную аудиторию со способами активного и результативного действия, изменяющего мир, поделиться позитивным отношением к этому миру. Жду от программы такого содержания, которое откроет для каждого зрителя, что Учитель - это правда и совесть страны; сеятель, взращивающий доброе и сильное семя, способное к самостоятельному созиданию».
Заявки принимаются от педагогов по математике, химии, биологии, географии, истории, физике, русскому языку и литературе. Претендовать на участие в телешоу могут и учителя-предметники из Самарской области. 
Семеро участников, которые станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу и проведут самый увлекательный урок в своей карьере.
Победитель проекта получит народную любовь и уважение учеников всей страны. Кроме этого, педагог сможет стать автором собственной передачи на одном из федеральных каналов.

 

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