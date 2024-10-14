Директор лицея из Самарской области победил в номинации Яндекса Учебника на конкурсе «Директор года России»

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29 сентября Яндекс Учебник впервые выбрал победителя в номинации за открытость новым технологиям и эффективную работу с передовыми цифровыми инструментами «Я-Директор» на конкурсе «Директор года России». Им стал руководитель самарского МБОУ «Лицей „Престиж“» Алексей Атапин. Он получил Яндекс Станцию Дуо Макс и памятную статуэтку. Специалисты Яндекс Учебника проведут выездную стажировку для преподавателей его лицея.

Алексей Атапин получил инженерное образование, затем окончил бакалавриат по специальности «Менеджер организации» и магистратуру в области управления образованием. Кроме управления лицеем, Алексей преподаёт информатику. Он развивает концепцию «Лицей — центр инженерного мышления», предполагающую комплексный подход к изучению мира на основе математики, естественнонаучных и технологических дисциплин. Работа Алексея отмечена благодарностью Государственной думы и почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

«Основной принцип технологий обучения — их уместность. Если применять „цифру“ ради самого факта её использования, это может только отвлечь. Но если грамотно интегрировать инструменты и сочетать с классическими образовательными приёмами, то результат класса и каждого ребенка точно будет лучше» — Алексей Атапин, директор МБОУ «Лицей „Престиж“».

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» учреждён Министерством просвещения Российской Федерации. Он призван показать наиболее талантливых и эффективных профессионалов общеобразовательных организаций, успешно реализующих государственную политику в области образования.