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Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах

10 января 2022 23:05
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Связаться с девочкой и ее родителями не удалось.

Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах, связаться с ней и ее родителями не удалось. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе факультета, вуз готов организовать для девочки индивидуальный учебный план в случае успешной сдачи сессии.

На факультете отметили, что девочка не появляется на экзаменах, а "попытки связаться с Алисой или ее законными представителями не увенчались успехом".

"В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение, индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом", - сообщили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы также сообщил, что факультет психологии "по-прежнему надеется на разумный взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы Тепляковой в части реалистичности и адекватности их оценки готовности и желания Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте".

 

Фото:    Сергей Фадеичев/ТАСС

 

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