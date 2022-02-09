Девятиклассники Самарской области прошли через серьезное учебное испытание

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В среду, 9 февраля, 30 477 девятиклассников Самарской области прошли итоговое собеседование по русскому языку. Испытание является допуском к экзаменам за курс основной школы, это первый шаг к получению первого документа об образовании – аттестата. За собеседование школьники получают не оценку, а зачет/незачет.

Собеседование состоит из четырех заданий. Первое – выразительное чтение текста. Второе – пересказ текста. Третье – тематическое монологическое высказывание. И четвертое – диалог с учителем-собеседником. В каждом задании ученик демонстрирует владение разными аспектами устной речи.

«Ответы ребенка записываются, и именно этот аудиофайл выдается эксперту для оценивания, - рассказывает заместитель министра образования Самарской области Светлана Бакулина. - Общее время проведения собеседования 15-16 минут. Ребенок выполняет задание, ответ записывается. Когда у всех пройдет собеседование, учителя русского и литературы садятся и проверяют записи, оценивают по заданным федеральным критериям».

Собеседование проводится, чтобы проверить уровень владения школьников устным русским языком.

«Общаться грамотно – это всегда важно. В любой сфере деятельности, в любой профессии, на любой должности, - говорит учитель русского языка и литературы школы №121 Оксана Киселева. - Если ты хочешь, чтобы тебя понимали, говори так, чтобы тебя поняли. А это возможно только в одном случае – если ты говоришь правильно и грамотно».

По словам учителя, поначалу ученики к собеседованию могут отнестись несерьезно. Детям кажется, что это легко. Но это не так. Успешное прохождение собеседования – это итог всех 9 лет обучения по всем предметам.

«Конечно, дети готовятся, волнуются, - рассказывает Оксана Киселева. - Но если ребенок готовится, то приходит на экзамен с правильным волнением, которое его вдохновляет. Принимающий экзамен учитель старается поддержать ребенка, улыбнуться, создаёт доброжелательную атмосферу».

Собеседование по устному русскому языку считается первым серьезным испытанием для школьников. Это хороший опыт, по мнению педагогов, для подготовки детей к будущим выпускным экзаменам.