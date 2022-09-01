День знаний в школах Самарской области начался с гимна России

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Во всех школах Самарской области 1 сентября началось с поднятия флага России и прослушивания государственного гимна.

В День знаний-2022 школьный порог перешагнули почти 364 тысячи ребят. Учебные заведения встретили детей патриотично. Перед началом занятий в каждом учреждении подняли триколор и включили гимн России, сообщает Сова.

Торжественные мероприятия во всех российских учебных заведениях начинаются с подъема Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Фото: sovainfo.ru