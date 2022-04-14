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День открытых дверей в Самарском колледже железнодорожного транспорта состоится 16 апреля

14 апреля 2022 11:52
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День открытых дверей в Самарском колледже железнодорожного транспорта состоится 16 апреля

В субботу, 16 апреля, в Самарском колледже железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» пройдет единый день открытых дверей для абитуриентов 2022 года.

День открытых дверей начнется с онлайн трансляции регионального родительского собрания «Профессионалитет-63», который пройдет на площадке Центра профессионального образования в Самаре с участием представителей министерств и ведомств, руководителей предприятий и образовательных организаций.

Затем в Самарском колледже железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова состоится профильное мероприятие для школьников и их родителей – День открытых дверей.

Начало в 13.00 по адресу: Самара, Комсомольская площадь, д. 24.

В программе - презентация транспортной отрасли и профессий в рамках федерального проекта «Профессионалитет», экскурсия, мастер-класс и знакомство с выпускниками колледжа. 

Директор центра профориентационной работы и довузовской подготовки СамГУПС Степан Цыганов расскажет абитуриентам 2022 года о перспективах проекта «Профессионалитет», сетевом взаимодействии образовательно-производственного кластера и ведущих региональных предприятий в рамках подготовки кадров. Кроме того, в презентации будут представлены данные по контрольным цифрам приема на профессии по федеральному проекту «Профессионалитет» в 2022 году.

Школьники и родители смогут познакомиться с историей колледжа, материально-техническим оснащением, классами и лабораториями, а также пообщаться с администрацией учебного заведения (директор СамКЖТ – Валерий Борисович Тепляков). 

Завершится мероприятие мастер-классом по организации вождения поездов на горочном тренажерном комплексе. Любой желающий сможет провести поезд по участку пути в виртуальном пространстве.

В целях предупреждения распространения инфекции COVID-19 на территории РФ при себе иметь средство индивидуальной защиты (маска).

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