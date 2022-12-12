Делегация Самарской области представила итоги участия СамГМУ в программе «Приоритет 2030»

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В субботу, 10 декабря, представительная делегация Самарской области во главе с первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым приняла участие заседании Совета по грантам федеральной программы академического лидерства «Приоритет 2030», которое состоялось в Москве.

О достижениях Самарского государственного медицинского университета, как вуза-получателя специальной части гранта по треку «Территориальное и отраслевое лидерство», членам совета рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН Александр Колсанов. В делегацию Самарской области вошли также министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, генеральный директор «Генериум» Даниил Талянский, генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров и директор Института инновационного развития СамГМУ, руководитель стратегического проекта СамГМУ Сергей Чаплыгин.

Ректор СамГМУ Александр Колсанов рассказал о разработке и внедрении в здравоохранение инновационных технологий и продуктов, подготовке конкурентоспособных медицинских и фармацевтических кадров, оказании современной высококвалифицированной медицинской помощи.

За последние годы СамГМУ сделал значительный шаг в разработке и реализации собственных продуктов: в начале 2021 года у вуза было 4 разработки IT-медицины, сейчас их уже более 15. Научные разработки университета находят применение в таких направлениях, как реабилитация, телемедицина, медицинские информационные системы и СППВР, образовательная медицинская платформа, нейронавигация. В текущем году стартовала работа Центра серийного производства СамГМУ.

«Регион поддерживает Самарский государственный медицинский университет по многим направлениям, в частности, мы финансируем программу развития университета до 2030 года. В этом году объём финансирования из областного бюджета составил почти 100 миллионов рублей. Наши медицинские учреждения приобретают продукцию, которую изготавливают университет и его индустриальные партнёры – аппаратно-программные комплексы, сенсорные тренажёры и другое оборудование. Это является хорошей рекламой и позволяет наращивать продажи в другие субъекты Федерации и за рубеж. За последние два года университет заключил более 70 коммерческих контрактов на продажу продукции, которую производит. В этом году при участии губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и министра здравоохранения РФ Михаила Альбертовича Мурашко открылся центр серийного производства, где изготавливаются эндопротезы и другое медицинское оборудование. Он открылся в индустриальном парке, который был построен за частные средства, но регион внёс свой вклад, профинансировав строительство инженерных коммуникаций и дорог», – рассказал, комментируя итоги заседания, Виктор Кудряшов.

«Участвуя в программе «Приоритет 2030», мы поставили перед собой амбициозную цель стать лидером в высокотехнологичном секторе «Информационные технологии в здравоохранении» и последовательно движемся к ее достижению. Сегодня профильные подразделения СамГМУ четко ориентированы на разработку и применение прорывных конкурентоспособных технологий мирового уровня, разработку и выпуск инновационных продуктов, способствуя достижению технологического суверенитета нашей страны. Мы добились значительного прогресса в реализации подхода «от идеи в рынок», выпуская более 15 востребованных инновационных продуктов и разрабатываем новые при поддержке наших индустриальных партнеров. Запуск в этом году Центра серийного производства СамГМУ позволит нам масштабировать разработки. Происходит качественная трансформация и образовательного процесса. Продолжая логику медицинского технологического университета, все наши технологии и разработки активно интегрированы в образовательный процесс. Сохранив лучшие традиции российского медицинского образования, мы начали готовить уникальных врачей с современными инженерными и IT- компетенциями. Мы сместили фокус с фундаментальной исследовательской повестки на прикладную и продуктовую деятельность и перешли от модели 90% фундаментальных исследований к модели 80% прикладных исследований с ориентацией на заказчиков. Достижения СамГМУ стали возможными благодаря активной поддержке со стороны нашего учредителя – Министерства здравоохранения России и лично Министра Михаила Альбертовича Мурашко, губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и правительства региона, а также всех наших индустриальных партнеров», – сообщил Александр Колсанов.

Фото: пресс-служба правительства СО