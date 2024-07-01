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Четыре студентки из Самарской области стали победителями первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец»

1 июля 2024 15:25
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Студенты получили возможность провести мероприятия для собственных университетов, проявить лидерские качества и активную гражданскую позицию.

Состоялась церемония награждения победителей первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В число 200 победителей вошли четыре студентки из Самарской области.

В первом модуле трека приняли участие почти 20 000 человек, до этапа защиты образа студента России дошли 384 конкурсанта. Имена 200 победителей из 108 вузов и 46 регионов страны были объявлены в прямом эфире в официальном сообществе проекта. Победители получили ценные подарки от проекта «Твой Ход» и его партнёров на награждении, которое прошло в рамках Дня молодёжи 29 июня в Москве в лектории Российского общества «Знание» в павильоне «Космонавтика и авиация».

«Трек "ПервопроХодец" показал, насколько востребованы такие инициативы среди первокурсников. Около 20 000 поданных заявок на первый модуль свидетельствуют о высоком интересе студентов к участию в молодежной политике и студенческих проектах. Победители уже проявили себя как лидеры и активные представители сообщества, и я уверен, что они внесут значительный вклад в развитие своих вузов и студенчества всей страны», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Победительницами из Самарской области стали:

Юлия Нюркина, студентка Самарского государственного экономического университета

Дарья Ихтонова, студентка Тольяттинской академии управления

Виктория Эсаулова, студентка Самарского государственного экономического университета

Анастасия Четвертушкина, студентка Самарского государственного экономического университета

Конкурсный трек познакомил участников со студенческим сообществом. Ребята узнали о возможностях самореализации и познакомились с устройством молодёжной политики страны. Студенты получили возможность провести мероприятия для собственных университетов, проявить лидерские качества и активную гражданскую позицию.

«Студенты первых курсов особенно нуждаются во внимании, поддержке и мотивации. Они только начинают свой путь, им важно найти своё место в студенческом сообществе, а нам — помочь сделать их студенческую жизнь активной, интересной, насыщенной новыми знакомствами и событиями. Впервые в четвёртом сезоне был запущен трек "ПервопроХодец", чтобы вовлечь активных студентов-новичков в проект "Твой Ход" и познакомить их с возможностями самого масштабного студенческого сообщества страны и системы молодёжной политики. Мы видим, что ребята активно и с интересом включились в конкурсный трек. Участие в нём позволило первокурсникам не только раскрыть свой потенциал, но и получить ценные знания и опыт, завести полезные знакомства, которые помогут им в дальнейшей реализации поставленных целей», – поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

«Я входила в студенческую жизнь с чувством тревоги и неопределённости. Мне кажется, это естественное чувство, когда жизнь полностью меняется. Я поделилась страхами с наставником — она тут же посоветовала зарегистрироваться в проекте "Твой Ход". Мне представили проект как место, где ты находишь единомышленников. Я шла именно с таким ожиданием. Но реальность оказалась даже лучше, чем я представляла. Я много общалась с людьми, училась, вникала в тонкости молодёжной политики. У меня ещё никогда не было настолько яркой и интересной жизни. Рекомендую всем первокурсникам зарегистрироваться в треке. Это бесценное чувство: понимать, что ты часть многомиллионного сообщества», – поделилась победительница трека «ПервопроХодец» Юлия Нюркина.

Следующая волна подачи заявок на конкурсный трек «ПервопроХодец» уже началась и продлится до 30 сентября на платформе проекта «Твой Ход». Участие смогут принять студенты, которые будут первокурсниками бакалавриата или специалитета на декабрь 2024 года.

 

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»

Теги: Самара

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