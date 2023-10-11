Четыре студента Самарского политеха получат по 1 млн рублей на реализацию проектов

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3 октября был утверждён список победителей IV очереди всероссийского конкурса «Студенческий стартап». В Самарской области обладателями грантов стали 13 студентов, среди которых четыре политеховца.

«Проекты наших студентов – уникальные и инновационные, – говорит проректор по интеграционным проектам Самарского политеха Антон Ерёмин. – Они прошли экспертизу сначала на уровне университета, а затем – на федеральном уровне. Это серьёзные темы с явным прицелом на внедрение в производство».

Победителем в номинации «Цифровые технологии» стал Глеб Купянский, студент института автоматики и информационных технологий. Он занимается разработкой программного обеспечения на основе алгоритма машинного обучения и облачных технологий, которое повысит эффективность комплексной защиты от известных видов кибератак, сократит срок и увеличит точность их обнаружения, а также снизит нагрузку на вычислительные мощности. Продукт ориентирован на домашних пользователей, а также на малые, средние и микропредприятия.

Студент инженерно-технологического факультета Кирилл Перов победил в номинации «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». Он разрабатывает универсальную установку для определения газопроницаемости гибких полимерных армированных труб различного конструктивного исполнения. «Сейчас существуют способы оценки газопроницаемости полимера только в формате тонких пленок и пластин, что не применимо к реальным условиям, – отмечает Кирилл, – поэтому я решил создать такую установку и методику, которая позволит определить газопроницаемость именно на полном образце трубы, с использованием газовой хроматографии».

Применение разработанной установки и методики дает возможность провести количественную оценку потерь газа через стенку трубы при транспортировке. Проект дает ответ на важный для отрасли вопрос: важно ли учитывать эти потери, или в формате полной конструкции они будут незначительны.

А в номинации «Новые материалы и химические технологии» победили сразу два политеховца – Виктория Шаговская с инженерно-технологического факультета и Игорь Докучаев с химико-технологического факультета.

Так, Шаговская занимается получением абразивного материала повышенной эффективности на основе полимерной композиции.

«Такой материал предназначен для обработки изделий из стекла, фарфора, искусственного и натурального камня, – рассказывает Виктория о своей разработке. – Он может быть полезен для многих предприятий, производящих абразивные инструменты. Дело в том, что с помощью нашего материала инструменту можно придать форму, повторяющую геометрию обрабатываемой поверхности. Кроме того, воздействие на поверхность происходит на физическом и химическом уровне».

А Игорь Докучаев создает технологии термического крекинга тяжелого нефтяного сырья в присутствии регенерированного отработанного катализатора гидроочистки. «Разрабатываемый продукт способен повысить эффективность переработки сырья и решить проблему утилизации отработанных катализаторов, – говорит Игорь, – в дальнейшем я планирую организовать взаимодействие с бизнес-партнерами – нефтеперерабатывающими заводами, в которые возможно интегрировать разработанную технологию».

По результатам конкурса победители получат по 1 млн рублей на дальнейшее развитие своего стартапа.

Кроме того, они должны зарегистрировать юридическое лицо. Это даст возможность ребятам понять, как функционирует бизнес на реальном рынке.

Отметим, что в предыдущих очередях отбора также побеждали политеховцы – Артем Бражников, Мария Сливкина, Евгений Теплов и Владислав Титов.

Программа «Студенческий стартап» реализуется Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Источник фото: Платформа университетского техпреда