Большинство школ РФ вышло из карантина

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Российские школы начали возвращаться к обучению в очном формате после новогодних праздников. В подавляющем большинстве регионов школы вышли из карантина, об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты, сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва. Это отрадный факт, который говорит об эффективности нашей совместной работы с регионами по защите здоровья», – заявил Кравцов.+

Кравцовтакже рассказал о мерах, которые применяются для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. По его словам, в школах проводят дезинфекцию помещений, пересматривают длительность каникул и корректируют учебный график, передает ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» писал про выход школ с удаленки. Учащиеся Москвысобирались вернуться к очному обучению после новогодних каникул. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

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