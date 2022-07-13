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Больше половины старшеклассников страдают от перфекционизма

13 июля 2022 13:19
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Больше половины старшеклассников страдают от перфекционизма

Более 50% старшеклассников расстраиваются из-за ошибок, стремятся делать все идеально и обращают внимание на успехи других детей, следует из опроса образовательной компании Think24. При этом больше трети учеников уверены, что ошибаться – это нормально.

Современные подростки не выделяют кумиров в привычном понимании, но тянутся к тем, кто добивается успеха. Высокая успеваемость одноклассников стимулирует больше половины (51%) школьников на новые достижения, а 14% – раздражают и демотивируют чужие успехи. Более 35% признаются, что не следят за оценками других и идут в своем ритме, понимая, что у людей разные способности восприятия и обработки информации.

Большинство старших школьников толерантны, хотят быть на одном уровне и развиваться вместе с одноклассниками. Больше 70% готовы ждать тех, чей уровень успеваемости ниже, чтобы условия были равными. Самостоятельность для современных детей важнее, чем коллективная работа: больше 65% старшеклассников предпочитают разбираться с заданиями сами. Около 35% опрошенных отмечают, что им нравится групповая работа.

Главные факторы, которые мотивируют детей учиться – это престижность и высокая оплата в будущем (около 20%), интерес к профессии (17,5%) и пример вдохновляющих личностей (16%). Такими людьми старшеклассники называют, прежде всего, участников корейской группы BTS и Владимира Путина, а также зарубежных селебрити и российских рэперов.

Оттолкнуть от учебы может скучная тема и неинтересная подача информации (33%) и сложности с пониманием материала (20%). При этом подростки не бояться задавать вопросы, если что-то не понимают – так утверждает 63% участников опроса. Дети не любят критику и считают, что она должна быть конструктивной, а обсуждать обратную связь лучше один на один или получать ее в письменно виде, считают примерно 36% и 32% соответственно. 

Опрос проходил на платформе Yandex Forms в с 7 по 21 июня 2022, в нем приняли участие более 200 учеников старших классов.

Теги: Опрос

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