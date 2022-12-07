Более 635 тысяч 11-классников в РФ напишут итоговое сочинение в основной срок 7 декабря

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В России свыше 635 тыс. одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение в основной срок 7 декабря. Еще 10 тыс. выпускников напишут изложение. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила пресс-служба Рособрнадзора, пишу "Известия".

В ведомстве отметили, что для выпускников 11-х классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.

Изложение будут писать выпускники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», по желанию итоговое сочинение могут написать выпускники прошлых лет, чтобы представить его результаты при поступлении в вузы. В 2022 году таких будет 140 человек.

Оцениваться сочинение будет по системе «зачет/незачет».

Те учащиеся, которые получат неудовлетворительный результат, не явятся на итоговое сочинение (изложение) или те, кто не завершит его написание по уважительным причинам, смогут написать его в дополнительные сроки — 1 февраля и 3 мая 2023 года.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид/ИЗВЕСТИЯ