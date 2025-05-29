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Более 500 млн рублей будет направлено на развитие Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва

29 мая 2025 11:39
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Более 500 млн рублей будет направлено на развитие Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва

Большая часть средств пойдет на оборудование для разработки новых технологических решений в сфере беспилотных систем

Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурса на обновление материально-технической базы организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Конкурс проводился по двум направлениям: "Центр коллективного пользования научным и (или) технологическим оборудованием" и "Инжиниринговый центр по приоритетным направлениям НТР".

В число 13-ти победителей в стране по направлению "Инжиниринговый центр по приоритетным направлениям НТР" вошел Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва. Он получит из федерального бюджета 250 млн рублей, в том числе в 2025 году – 150 млн рублей, в 2026 году – 100 млн рублей на условиях софинансирования.

"На условиях софинансирования такой же объем средств в развитие центра вложат компании-партнеры, среди которых крупные региональные и федеральные предприятия", – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Среди компаний, которые обеспечат софинансирование гранта в размере ещё 254,5 млн рублей, – ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "ИЦ "Кронштадт", АО "УЗГА", АО "Металлист-Самара", АО "Самарские авиадвигатели", ООО "Уфимский турбинный завод", АО "РЖД", АО "ОДК", АО "Лазерные системы", Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс", ООО "КАДФло", ООО "Транспорт Будущего".

Средства федерального гранта, в первую очередь, будут направлены на развитие инфраструктуры в сфере разработка решений для беспилотных авиационных систем, энергетики и газотурбинного двигателестроения с целью обеспечения технологического лидерства Самарской области в этих нишах. В частности, в университете планируют дооснастить производственные мощности оборудованием селективного лазерного сплавления, средствами контроля качества производства, а также стендовой испытательной инфраструктурой и нарастить расчетные мощности.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Это позволит вузу укрепить позиции в сфере БАС не только в Самарской области, но и в стране. Также увеличат производственные мощности и инфраструктуру по другим важнейшим направлениям работы инжинирингового центра".

Развитие научного потенциала и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности регионального правительства.

"Развитие инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва — это важный шаг на пути к технологическому лидерству Самарской области и всей России. Уверен, что благодаря этому проекту университет сможет готовить высококвалифицированных специалистов, которые будут двигать вперёд отечественную науку и промышленность", – отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Деятельность Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва направлена на реализацию приоритетных направлений научно-технологического развития "Высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика" и "Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства" для обеспечения технологического лидерства Самарской области в сфере беспилотных авиационных систем, энергетики и транспортных систем.

Фото: Самарский университет

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