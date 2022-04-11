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Более 50 программ бесплатного профессионального переобучения в РАНХиГС доступны для жителей Самарской области

11 апреля 2022 13:27
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Более 50 программ бесплатного профессионального переобучения в РАНХиГС доступны для жителей Самарской области

По данным Роструда, более 15 тысяч заявок подали граждане для участия в программе бесплатного переобучения в рамках нацпроекта «Демография», которая стартовала на прошлой неделе. Филиалы и партнерские образовательные учреждения Президентской академии в 44 регионах России уже готовы принять на обучение участников госпрограммы по 989 специальностям.

В 2022 году в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации согласно ПП РФ № 409 от 18.03.2022, смогут пройти обучение 115 тысяч граждан России – участников государственной программы содействия занятости.

«За первую неделю мы открыли прием на переобучение в рамках госпрограммы «Содействие занятости» сразу в 44 филиалах РАНХиГС. В ближайшее время для участников госпрограммы будет доступна вся инфраструктура проекта на базе Президентской академии – порядка 130 образовательных учреждений во всех регионах страны», - рассказал заместитель руководителя рабочей группы программы «Содействие занятости» в РАНХиГС Олег Кондратенко.

Обучать на базе РАНХиГС будут по таким востребованным направлениям как IT-технологии, менеджмент и финансы, маркетинг и реклама, управление персоналом, дизайн и мультимедиа, девелопмент, продажи, психология и юриспруденция, госуправление и др. Со списком направлений профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, доступных в регионе, можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение на портале «Работа России». Там же можно выбрать формат обучения: очное или дистанционное. Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика обучения – от трех недель до трех месяцев.

Программы обучения в этом году сформированы по востребованным в каждом конкретном регионе направлениям. Также среди новых форматов взаимодействия в рамках проекта — партнерство с региональными центрами «Мой бизнес», где слушателям помогут начать свое дело или перейти в статус самозанятых. Кроме того, в этом году расширена целевая аудитория госпрограммы. В условиях санкций правительство решило действовать на опережение и предоставило право пройти бесплатное обучение более широкой категории граждан, чьи позиции на рынке труда наиболее уязвимы. В частности, это касается определенных групп молодежи (до 35 лет) и граждан, находящихся под риском увольнения.

Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года. Операторами проекта выступают РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия, которые предлагают свыше 23 тысяч образовательных программ. Подробнее об обучении в рамках проекта "Содействие занятости" в Президентской академии можно узнать на сайте www.trud.ranepa.ru. Заявку на обучении можно подать на сайте https://trudvsem.ru/

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