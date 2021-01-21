Более 400 участников из СО примут участие в заключительном этапе олимпиады «Я – профессионал»

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Более 29 тысяч участников студенческой олимпиады «Я – профессионал» успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа и прошли на заключительный этап. Из них более 400 учатся в вузах Самарской области. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» стартует в середине февраля и продлится до конца апреля 2021 года.

«Мы подвели итоги отборочного онлайн-этапа и готовы поздравить 29 263 участника олимпиады с выходом на заключительный этап состязаний. В этом году он впервые пройдет в онлайн-формате, – рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара. – Для ребят сейчас наступает «горячее» время: нужно собраться с силами, подготовиться и показать все свои профессиональные знания. Но не стоит бояться конкуренции и сложных заданий: задайте себе высокую планку, и всё получится».

Валерия Касамара отметила, что 445 участников, прошедших на заключительный этап, обучаются в вузах Самарской области. Наиболее выдающиеся результаты молодые люди показали по следующим направлениям: «Фотоника, приборостроение, оптические технологии» (38 финалистов из Самарской области), «Строительство» (38), «Автомобилестроение» (30), «Освоение космоса» (20) и «Измерительная техника и метрология» (19). Таким образом, Самарская область вошла в двадцатку регионов-лидеров по числу финалистов олимпиады.

«Заключительный этап олимпиады соберет студентов из 674 вузов и 80 регионов страны. До 30% заданий этого этапа основаны на реальных кейсах компаний-партнеров олимпиады и направлены на проверку прикладных компетенций участников», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он также отметил, что в Самарской области вузами-лидерами по числу финалистов олимпиады «Я – профессионал» стали Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (235 участников) и Самарский государственный технический университет (109 участников).

Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года, когда организаторы подведут итоги заключительного этапа состязаний. В зависимости от набранных баллов, дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране. Принять участие в олимпиаде могут учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.

Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», АНО «Россия – страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и 28 ведущих российских вузов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, Университет ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ «МИСиС», НГПУ им. Минина, ТПУ, Самарский университет, Российский университет транспорта – МИИТ, НИУ МЭИ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, МАИ, БашГУ, РГПУ им. А. И. Герцена). Также в число организаторов олимпиады входят лидирующие компании страны, такие как Сбербанк России, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта. Технический партнер олимпиады – Яндекс. Всего в организацию и проведение олимпиады вовлечено более 300 российских компаний.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», передает пресс-служба облправительства.