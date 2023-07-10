Более 3000 абитуриентов подали заявления на поступление в СамГМУ

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Всего в приемную комиссию 2023 уже подано свыше 3600 заявлений на различные специальности.



Из них более 2000 человек подали документы через портал «Госуслуги»

Более 400 заявлений подано в электронной форме с помощью сайта вуза

450 абитуриентов уже предоставили оригиналы документов.



Всё это говорит об уверенности абитуриентов в выборе вуза.



«В этом году мы фиксируем значительный рост поданных оригиналов документов, в сравнении с прошлым. Это говорит о том, что наш университет уверенно выбирают большее количество абитуриентов. Престижность медицинского образования в СамГМУ и прогресс, достигнутый вузом за последние годы, создают позитивную репутацию университету», - комментирует ответственный секретарь приемной комиссии СамГМУ, Станислав Буракшаев.



Среди абитуриентов, подавших документы в СамГМУ, 4 победителя и призера олимпиад школьников и 12 стобальников по разным предметам, что является отличным показателем востребованности и популярности СамГМУ.



Самые популярные специальности: “лечебное дело”, “стоматология” и “педиатрия”, также набирает популярность специальность “фармация” - получено уже более 500 заявлений и их число растет.



Новая специальность медицинская кибернетика также вызывает хороший отклик у абитуриентов, получено более 100 заявлений.



Сроки подачи документов на поступление — с 20 июня по 25 июля по результатам ЕГЭ, с 20 июня по 14 июля — по результатам внутренних испытаний, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: скриншот видео