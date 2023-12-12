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Более 3 млн школьников познакомились с облачными технологиями и нейросетями на «Уроке цифры»

12 декабря 2023 11:01
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Более 3 млн школьников познакомились с облачными технологиями и нейросетями на «Уроке цифры» от Яндекса

Урок о нейросетях и об облачных сервисах прошли более 3 млн детей. Самыми активными были ученики из Белгородской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Омской областей, Чеченской Республики, Красноярского края и Москвы.

Урок «Облачные технологии: в поисках снежного барса» проходил с 20 ноября по 10 декабря. Школьники познакомились с технологиями компьютерного зрения и принципами обучения нейросетей, а также с устройством облачных сервисов и дата-центров. На занятии они научились создавать приложение, которое умеет распознавать на фото редких животных — снежных барсов. Кроме того, участники узнали о таких востребованных IT-специальностях, как архитектор программного обеспечения, разработчик облачных сервисов, дата-инженер и ML-разработчик.

«Сегодняшние школьники хотят разбираться, как устроены современные технологии, — статистика прохождения «Урока цифры» это подтверждает. Нам важно популяризировать IT-образование и делать его доступным, в том числе с помощью таких проектов. Это наша миссия и вклад в будущее — в поколение, которое не только хочет быть пользователями технологий, но также готово создавать нечто совершенно новое», — комментирует директор по образованию в Яндексе Дарья Козлова.

В основе урока лежал реальный проект для Сайлюгемского национального парка. Нейросеть, созданная командой Yandex Cloud и студентами Школы анализа данных, умеет распознавать снежных барсов на снимках с фотоловушек и помогает сотрудникам парка следить за популяцией этих редких животных.

«Яндекс использует нестандартные подходы в обучении, в том числе школьников — «Урок цифры» тому подтверждение. Занятие даёт реальные практические знания в лёгкой игровой форме и помогает пробудить у детей интерес к IT-тематике. С появлением больших данных и внедрением нейросетей в нашу жизнь увеличивается потребность в грамотном обращении с ними и понимании принципов работы алгоритмов и дата-центров. Полученные навыки школьники смогут уверенно применять на практике, а кто-то даже задумается о будущей профессии в IT», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Занятие мог пройти любой школьник, для этого было предусмотрено три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Чтобы учителям и родителям было проще объяснить принципы работы нейросетей и облачных сервисов, авторы урока разработали подробные методические рекомендации.

Участники «Урока цифры», прошедшие тренажёр до конца, получили сертификаты о прохождении занятия. Все материалы урока доступны на сайте https://урокцифры.рф.

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