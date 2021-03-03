Более 143 тысяч детей обеспечены горячим питанием в Самарской области

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Все учащиеся младших классов в Самарской области обеспечены горячим питанием. На решение этой задачи Президент России Владимир Путин отвел российским регионам три года, однако в Самарской области благодаря решению Губернатора Дмитрия Азарова уже с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание получают порядка 143 тысяч детей в более чем 680 школах региона.

За тем, чтобы в меню обязательно были горячее блюдо и горячий напиток, а условия приготовления и принятия пищи отвечали действующим санитарным нормам, в регионе организован всесторонний контроль. В нем участвуют представители общественных структур (областной Общественной палаты, местного отделения ОНФ), депутаты всех уровней и, конечно же, мамы и папы учащихся в рамках школьного «Родительского контроля».

Школьное питание стало одной из ключевых тем на очередном заседании Областного родительского собрания. Активные и неравнодушные мамы и папы в режиме реального времени обсудили интересующие их вопросы с руководителем Роспотребнадзора области Светланой Архиповой и представителями министерства образования и науки Самарской области.

Светлана Архипова рекомендовала родителям при осуществлении контроля за организацией горячего питания обращать особое внимание на обязательное соблюдение детьми правил личной гигиены и созданные для этого условия (наличие раковины, воды, мыла, туалетных принадлежностей), на достаточную (не менее 20 минут) продолжительность перерыва для приема пищи, тщательную уборку и сервировку столов, наличие чистой спецодежды у сотрудников пищеблока. В этом, а также качестве приготовленных блюд и свежести продуктов, по мнению Главного санитарного врача региона, залог здорового питания. Перед тем, как проводить проверку, родителям желательно ознакомиться с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора (размещены на сайтах образовательных организаций), также большим подспорьем могут стать заранее составленные чек-листы.

«Качество школьного питания всегда волновало родителей. Учебные заведения нашего региона и ранее предоставляли возможность ознакомиться с меню и попробовать блюда. Радует, что сейчас родительский контроль за питанием детей стал широко распространенным, а визиты мам и пап в столовые и пищеблоки только приветствуются. Это хорошее начинание, которое однозначно всем принесет пользу», - отметил заместитель председателя Областного родительского собрания Дмитрий Кобзев.

«Качество питания в школах и детских садах было и остается на особом контроле, причем не только сотрудников министерства образования, но и общественников, и родителей. Это очень нас радует. Я убеждена, что в этом направлении нам нужно работать только сообща, - подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. – Кроме того, любой родитель может войти в состав бракеражной комиссии, для этого нужно обратиться к руководству образовательной организации».

Напоминаем, что в министерстве образования и науки Самарской области работает «горячая линия» по вопросам организации питания школьников (846) 333-50-01.