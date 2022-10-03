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Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года

3 октября 2022 12:43
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Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года

Российское общество «Знание» получило более 6000 заявок на соискание просветительской Премии «Знание»  в два раза больше, чем в прошлом году. Кандидаты были выдвинуты почти со всей России. От Самарской области организаторы получили более 100 заявок. 

Теперь номинированным проектам, деятелям и компаниям предстоит пройти многоступенчатый независимый отбор, а лауреаты станут известны в декабре.

Российское общество «Знание» завершило прием заявок на участие в ежегодной просветительской Премии «Знание». В этом году на звание  «просветителя года» или «лучшего просветительского проекта» претендуют 6374 номинанта из 84 регионов России, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Просветительская Премия "Знание" – 2022 стала рекордной по числу номинантов: мы получили больше 6000 заявок, это в два раза больше, чем в прошлом году. Сейчас в обществе наиболее востребованы просветительские проекты в области культуры и искусства, науки и истории, а также в социальной сфере. Так, многие проекты, номинированные на Премию, направлены на сохранение и изучение историко-культурного наследия народов России: литературы, музыки, ремесел, традиций. Среди научно- просветительских проектов большое внимание уделяется изучению и освоению космоса, атомной энергетике, нейротехнологиям. В историческом блоке наиболее популярна тема Великой Отечественной войны. Правдивое освещение исторических событий особенно необходимо детям и молодежи, поэтому важно, что среди заявок в данной номинации не только традиционные лекции, книги и просветительские фильмы, но и другие форматы, такие как мультимедийные проекты, виртуальные экскурсии по историческим местам, исторические комиксы, web-мультсериалы, блоги», – рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Лидером по количеству заявок стала номинация «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство» – более 1000 заявок. Другие популярные среди соискателей номинации – «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии», которая отмечает заслуги популяризаторов науки, и «За вклад в просвещение в сфере «Мы Вместе», которая учреждена для признания достижений в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания, а также здорового образа жизни.

Организаторы получили более 800 заявок в каждой из них. Еще одна номинация с наибольшим числом участников — «За вклад в просвещение в сфере «История» (более 700 заявок).

В целом, просветители используют все более разнообразные способы для взаимодействия со своей аудиторией. Например, среди заявок встречаются такие необычные форматы, как региональные арт-выходные, этнокультурная образовательная сеть, флешмобы, «беговые» и велосипедные экскурсии. Еще один важный тренд – продвижение социально значимых проектов, нацеленных на молодежную аудиторию, в социальных сетях. Номинанты отмечают эти каналы коммуникации как наиболее эффективные для данной аудитории.

Заявки охватывают различные сферы: от экологии до образования, от спорта до музыки и культуры в целом, от религии до политики. Еще одна важная тема – помощь молодежи в выборе будущей специальности, что отчетливо прослеживается в многочисленных проектах, связанных с профориентацией. Среди таких проектов, например, инициатива Самарской области «ПрофКонект». Это интерактивная игра для старшеклассников 9-11 классов, направленная на решение вопросов первичной профориентации и информационной наполненности о современных профессиях. Ученики в игровом формате узнают о профессиях будущего и выполняют практические задания в определенных областях. По замыслу авторов проекта игра может проходить и в режиме массового мероприятия как станционный квест с игротехниками, и как настольная игра. При этом игра обращает внимание не только на актуальные профессии, но и на мягкие навыки, которые можно получить уже в школе, а неформальные задания организаторов в станционном формате позволяют развивать эти мягкие навыки прямо во время игры.

 

Значительная доля заявок приходится на просветительскую деятельность с использованием информационных технологий. Это циклы онлайн-лекций, видео-уроки, онлайн-курсы, мобильные приложения.

 

Так, например, среди заявок от Самарской области – областной патриотический проект «Внутри истории», организаторами которого является Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области при поддержке Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области. Проект был реализован на территории 37 муниципальных образований Самарской области, общее количество участников составило свыше 300 000  человек по средствам онлайн и офлайн-форматов с учетом посещения выставки проекта, участие в онлайн-викторинах. Отличительной особенностью проекта стала его интерактивность, использование компьютерных технологий виртуальной реальности для наибольшего погружения в тему. Реализация проекта помимо выставочной экспозиции сопровождалась культурной, деловой, социальной программой, в рамках которой проходили концерты патриотической направленности с обязательным экскурсом в историю муниципального образования, на территории которого реализовывался проект.

Фильм «Илья Репин в Самарской Луке» представлен в разделе «За лучший просветительский фильм». Это экранизация событий по автобиографической книге «Далекое близкое» русского художника Ильи Ефимовича Репина. На глазах у зрителей оживают картины событий почти двухсотлетней давности. Зритель следит за ходом жизни и творческим поиском молодого Ильи Репина в Самарской Луке летом 1870 года, когда художник отправился в путешествие по Волге в поисках типичных образов бурлаков.

В фильме рассказана история поиска дома в селе Ширяево Самарской губернии, в котором жил три летних месяца Илья Репин и писал свои картины. Поиски этого дома длились почти 20 лет, начиная с 1969 года. Чета сельских учителей Португальских добивались решения создания в нем музея Репина, потому как обветшалый дом хотели снести дачники. Если бы не настойчивость и старание этих людей, мы Россияне не имели бы Дом-музей Репина, который сейчас является культурным наследием и национальным достоянием Российской Федерации. Сегодня в с. Ширяево расположен Дом-музей Ильи Репина, куда ежегодно приезжают тысячи туристов, творческие деятели, именитые гости. Первого сентября 2000 года в Дом-музей И.Е.Репина приезжал Президент России Владимир Путин. Это был первый визит президента в провинциальный музей России. Владимир Путин внимательно осмотрел Дом-музей Репина, проявил интерес к проблемам реставрации усадьбы и перспективам дальнейшего развития. В фильме «Илья Репин в Самарской Луке», также показаны эксклюзивные съемки этого визита в сентябре 2000 года.

Среди номинантов Премии этого года – люди самых разных профессий и  возрастов. Например, в Премии участвуют учителя, директора образовательных учреждений, библиотекари, воспитатели, врачи, нейропсихологи, журналисты, искусствоведы, pr- специалисты, писатели, режиссеры, ученые, хореографы, фотографы, финансисты, экскурсоводы и многие другие.

 

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