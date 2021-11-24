Более 100 тысяч школьников региона приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

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С 1 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходит всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В связи с большой популярностью онлайн-состязания, а также высокой социальной значимостью, срок олимпиады продлен еще на неделю — поучаствовать в ней и проверить знания о правилах поведения на дорогах можно до 28 ноября на платформе Учи.ру.

«Более 2,6 млн учащихся 1-9 классов уже приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги». С каждым годом интенсивность движения растёт, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей, которая также заложена и в достижение национальной цели. Учитывая высокую социальную значимость мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, было принято решение о продлении онлайн-состязания «Безопасные дороги» для школьников 1-9 классов по всей стране», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Самарской области свои знания правил дорожного движения проверили уже более 100 тысяч учащихся 1-9 классов. В открытых уроках, в рамках мероприятий олимпиады прияли участие более 133 тысяч школьников.

Олимпиада «Безопасные дороги» проходит на безвозмездной основе. Чтобы принять в ней участие, зарегистрируйтесь на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейдите на страницу олимпиады. Онлайн-олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для школьников формате.

«Необходимо отметить, что более 15% ДТП с участием детей происходит по их собственной неосторожности. Проверка знаний по основам правил дорожного движения способствует развитию самосознания детей и формированию законопослушного поведения на дорогах. Задача нас, взрослых, помочь детям воспользоваться шансом поучаствовать в олимпиаде и своим личным примером показать правильное и безопасное поведение в дорожных условиях», — прокомментировал Олег Понарьин, генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России.

«Одна из самых значимых для нас инициатив — олимпиада «Безопасные дороги». Второй год подряд благодаря совместным усилиям организаторов и партнеров нам удается повышать безопасность и культуру поведения на дорогах миллионов детей», — отметил Илья Паршин, генеральный директор Учи.ру.

В Самарской области, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова в ноябре объявлен месячник по безопасности дорожного движения.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с сотрудниками Государственной автоинспекции, министерством образования и науки Самарской области проводят мероприятия, направленные на снижение аварийности на городских и региональных дорогах.

Вместе с проведением профилактических бесед, занятий, акций, тематических мероприятий с населением всех возрастных групп, идет проверка выполнения инженерных мероприятий по ликвидации аварийно-опасных участков автомобильных дорог, обустройство (установка знаков, барьерного ограждения, светофорных объектов, искусственных неровностей, шумовых полос) рядом с объектами социальной значимости: школами, детскими садами, больницами.

Фото: правительство СО