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Более 10 тысяч школьников и их родителей познакомятся с лучшими вузами и колледжами страны в онлайн-формате

19 ноября 2021 10:30
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Более 10 тысяч школьников и их родителей познакомятся с лучшими вузами и колледжами страны в онлайн-формате

21 ноября с 10.00 до 17.00 более 10 тысяч школьников и их родителей из любой части страны смогут подключиться к онлайн-трансляции образовательной выставки «Навигатор поступления», где лично познакомятся с лучшими вузами и колледжами страны, узнают, как сдать ОГЭ и ЕГЭ на максимальный балл, и поступить на бюджет. Зарегистрироваться и бесплатно принять участие в выставке можно по ссылке.  

По задумке организаторов мероприятие будет проходить в смешанном формате и состоять из двух частей. Трансляции будут разделены по разным интерактивным залам.  Один из них будет посвящен теме ОГЭ и поступлению в колледжи, а второй - особенностям ЕГЭ и подаче документов в вузы.  
 

С 10.00 до 13.00 по московскому времени учащимся 8 и 9 классов расскажут о том, как сдать ОГЭ на высокий балл и не попасть в ловушки, а представители Колледжа Финансового Университета, МПЭК РЭУ им. Г.В. Плеханова, ГАПОУ СО «УГК им. И.И.Ползунова» и Новосибирского торгово-экономического колледжа поделятся информацией о том, почему поступление в колледжи становится таким популярным. С 13.30 до 17:00 учащиеся 10 и 11 классов смогут познакомиться с актуальными изменениями ЕГЭ-2022 года, пообщаться с представителями СПбГУ, РАНХиГС, НИЯУ МИФИ, Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, РосНОУ, СФУ, СПбУТУиЭ, РГУ им. Косыгина и задать им все интересующие вопросы о поступлении и обучении. Всем, кто интересуется зарубежным образованием, Education USA расскажут о поступлении в иностранные вузы.   

Навигатор поступления в онлайн-формате это: 

  • Топовые вузы страны в одной трансляции 
  • Мастер-классы о выборе профессии 
  • Секреты сдачи ОГЭ и ЕГЭ на максимум 

«За 8 лет проведения образовательной выставки гостями “Навигатора поступления» стали почти четверть миллиона школьников и их родителей, а число просмотров мероприятия в онлайн-формате превысило отметку в 10 миллионов. В 2021 году выставки в допандемийном формате прошли в 10 городах нашей страны. Сейчас, в силу ряда ограничений, формат онлайн-мероприятий как никогда актуален. Поскольку содержание образовательной программы постоянно обновляется, и каждый раз в выставке принимают участие разные вузы нашей страны, посетить «Навигатор поступления-онлайн» может абсолютно каждый: даже тот, кто до этого уже был знаком с ним”, - комментирует выставку Михаил Мягков, председатель организационного комитета выставки «Навигатор поступления».   
 

Более подробная информация об онлайн-выставке 21 ноября, а также бесплатная регистрация доступны по ссылке. 

 

«Навигатор поступления» – крупнейшая в СНГ образовательная выставка для абитуриентов и их родителей. Выставка помогает определиться с профессией, узнать об актуальных способах подготовки к экзаменам и узнать все о поступлении в вузы. Навигатор поступления проходит дважды в год – зимой и осенью. В сентябре 2019 года выставка прошла в 18 городах России и СНГ. Участие в образовательном форуме приняли 100 крупнейших федеральных вузов, более двадцати семи с половиной тысяч абитуриентов и их родителей, а также топовые работодатели и представители бизнес-сообщества. В 2020 году Навигатор поступления проходил в онлайн-формате, за 2 дня трансляции выставки общее число просмотров превысило 10 млн. 

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