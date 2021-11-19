Более 10 тысяч школьников и их родителей познакомятся с лучшими вузами и колледжами страны в онлайн-формате

21 ноября с 10.00 до 17.00 более 10 тысяч школьников и их родителей из любой части страны смогут подключиться к онлайн-трансляции образователь
По задумке организаторов мероприятие буде
С 10.00 до 13.00 по московскому времени учащимся 8 и 9 классов расскажут о том, как сдать ОГЭ на высокий балл и не попасть в ловушки, а представители Колледжа Финансового Университета, МПЭК РЭУ им. Г.В. Плеханова, ГАПОУ СО «УГК им. И.И.Ползунова» и Новосибирского торгово-экономического колледжа поделятся информацией о том, почему поступление в колледжи становится таким популярным. С 13.30 до 17:00 учащиеся 10 и 11 классов смогут познакомиться с актуальными изменениями ЕГЭ-2022 года, пообщаться с представителями СПбГУ, РАНХиГС, НИЯУ МИФИ, Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, РосНОУ, СФУ, СПбУТУиЭ, РГУ им. Косыгина и задать им все интересующие вопросы о поступлении и обучении. Всем, кто интересуется зарубежным образованием, Education USA расскажут о поступлении в иностранные вузы.
Навигатор поступления в онлайн-формате это:
«За 8 лет проведения образовательной выставки гостями “Навигатора поступления» стали
Более подробная информация об онлайн-выставке 21 ноября, а также бесплатная регистрация доступны по ссылке.
«Навигатор поступления» – крупнейшая в СНГ образовательная выставка для абитуриентов и их родителей. Выставка помогает определиться с профессией, узнать об актуальных способах подготовки к экзаменам и узнать все о поступлении в вузы. Навигатор поступления проходит дважды в год – зимой и осенью. В сентябре 2019 года выставка прошла в 18 городах России и СНГ. Участие в образовательном форуме приняли 100 крупнейших федеральных вузов, более двадцати семи с половиной тысяч абитуриентов и их родителей, а также топовые работодатели и представители бизнес-сообщества. В 2020 году Навигатор поступления проходил в онлайн-формате, за 2 дня трансляции выставки общее число просмотров превысило 10 млн.