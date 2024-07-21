Благодаря пересдаче ЕГЭ 122 школьника стали стобалльниками

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Благодаря новыми правилам пересдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) еще 122 школьника смогли стать стобалльниками. Об этом сообщили а Рособрнадзоре в беседе с РИА Новости.

«54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике (20), русскому и профильной математике (по 8)», — сообщили в ведомстве, добавив, что в результате пересдачи в общей сложности 122 школьникам удалось получить максимальные баллы по экзаменам.

Пересдача ЕГЭ состоялась 4-5 июля.

С предложением о предоставлении школьникам возможности пересдать один предмет на ЕГЭ в год сдачи впервые выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

С 2024 года абитуриенты смогут исправить результат одного из экзаменов до того, как закончится летняя приемная кампания вузов. Ранее пересдать можно было только один из обязательных экзаменов, однако новые правила касаются также предметов, результатами сдачи которых школьники недовольны.

17 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что около 73 процентов школьников смогли улучшить свой результат благодаря пересдачам 4-5 июля, пишет Лента.