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«Билет в будущее» подвел предварительные итоги сезона

10 октября 2023 13:46
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«Билет в будущее» подвел предварительные итоги сезона

Есин Иван на Форуме классных руководителей подвел предварительные итоги сезона программы «Билет в будущее». Востребованность проекта по всей стране превзошла все ожидания. Бесплатная цифровая платформа по профориентации по показателям посещаемости стала центральной в России.

 «Важно отметить, что 2023 год насыщен событиями. В федеральном законодательстве появилось понятие профориентации. С 1 сентября был запущен профориентационный минимум, цифровым ядром которого стала наша платформа «Билет в будущее». Также стартовал курс по внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», для которого нашей командой был разработан Конструктор будущего. На данный момент цифры таковы: профориентационные уроки за сентябрь посмотрели более 55 млн раз, уникальными посетителями стали 4 млн человек и 1,5 млн школьников прошли профориентационную диагностику», –открыл мероприятие Иван Есин, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов.

Участники встречи, среди которых были и известные эксперты сферы, и педагоги-навигаторы, приехавшие на форум со всей страны, рассказали о том, как эти профориентационные программы реализуются в регионах. О профориентации в Санкт-Петербурге рассказала Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

«От того, как мы подготовим ребят в школе, напрямую зависит, как будет работать экономика России. У нас в регионе ситуация заметно меняется: в прошлом году студенты последних курсов колледжей стали выходить сначала на практику, а после и на работу.  И запрос с каждым годом все больше и больше на таких выпускников. Поэтому в школе ребенку важно показать весь спектр профессий, помочь примерить их и сориентировать, что сейчас востребовано на рынке труда и где можно хорошо заработать. Наша задача показать детям, что быть профессионалом круто и модно, не важно в какой сфере, главное, чтобы ты ею владел и она тебя нравилась».  Также Ирина Петровна предложила «спустить профориентацию ниже, в начальные классы».

О том, как действует курс «Россия – мои горизонты», стартовавший с 1 сентября во всех школы страны в контексте профориентационного минимума, который реализует Министерство Просвещения Российской Федерации на основе проекта «Билет в будущее», поделилась Анна Микаилова, замдиректора по воспитательной работе МБОУ Опалиховская СОШ.

«Этот курс педагоги нашей школы, конечно, встретили неоднозначно, так как у учителей огромная нагрузка, в том числе внеурочной деятельности. Но с каждым занятием мы втягиваемся и благодарны команде проекта «Билет в будущее» за качественный и интересный материал, за удобный для работы конструктор уроков на платформе bvbinfo.ru. Организаторы проекта позаботились о нас, и для учителей это очень важно», – сказала она.

На еженедельных занятиях профориентационного курса «Россия – мои горизонты» российские школьники и их родители узнают о перспективах развития рынка труда, о востребованных профессиях, об изменениях системы СПО и о ключевых проектах страны. Иван Есин подчеркнул базовую задачу курса, которая состоит в том, чтобы «дети узнали об индустриализации России, об изменениях во всех сферах, требующих новых кадров». После руководитель проекта «Билет в будущее» попросил высказаться о том, как проходит курс, какие есть достижения и трудности педагогов от Сахалина до Краснодара. Организаторы приняли в работу предложения учителей и поблагодарили за искреннее участие в судьбе каждого ребенка.

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