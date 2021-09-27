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Авторский коллектив Самарского университета награжден премией имени Юрия Гагарина

27 сентября 2021 17:45
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Михаил Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности. Премия присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности. Премия присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года. В этом году ее получат 10 авторских коллективов. 

За создание научно-образовательного практико-ориентированного комплекса междисциплинарных учебных программ и лабораторно испытательных установок для подготовки специалистов по сквозным технологиям космического дистанционного зондирования Земли, премии имени Юрия Гагарина удостоены следующие представители Самарского университета им. Королёва:

Виктор Сойфер, руководитель работы, академик РАН, доктор технических наук, профессор, президент Самарского университета им. Королёва; 

Вадим Салмин, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой космического машиностроения Самарского университета им. Королёва; 

Иван Ткаченко, кандидат технических наук, доцент, исполнительный директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королёва; 

а также:

Геннадий Аншаков, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заместитель генерального конструктора по испытаниям АО "РКЦ "Прогресс", профессор кафедры космического машиностроения Самарского университета им. Королёва;

Олег Кононенко, инструктор-космонавт-испытатель - заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов - командир отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", почетный выпускник Самарского университета им. Королёва.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

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