Аспирантка СамГТУ Екатерина Пантелей рассказала о том, как форум iВолга помог в разработке важного проекта

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Аспирантка СамГТУ Екатерина Пантелей рассказала о том, как форум iВолга помог команде её единомышленников продвинуться в разработке важного проекта.



Молодежный форум ПФО "iВолга-2022" проходил с 21 по 29 июля на Мастрюковской поляне. Организатором форума выступило Правительство региона под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и глава региона Дмитрий Азаров. На участие в форуме в этом году было подано рекордное количество заявок - свыше 20,5 тысячи из 78 регионов нашей страны, а также ДНР и ЛНР. Главная цель форума - поддержать молодых инициативных людей, которые искренне стремятся внести свой вклад в развитие страны.



Представители команды, в которую входит аспирантка института автоматики и информационных технологий СамГТУ Екатерина Пантелей, в 2022 году были на "iВолге" в качестве экспертов. Напомним, сама Екатерина в прошлом году на форуме получила грант в размере 350 тысяч рублей на реализацию своего проекта "Автономный над/подводный аппарат" благодаря участию в конкурсе проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.



"Сегодня человечество исследовало менее 5 % того, что находится под водой, а там хранятся и полезные ископаемые, там же проложены телекоммуникации. Для такой работы под водой необходимо перед проектированием исследовать местность. Здесь как раз и помогают подводные роботы, - рассказывает девушка. - Более 300 тысяч рублей - это хорошая финансовая поддержка для нас. Уверена, что подводную и надводную технику сегодня нужно развивать, эта область, куда хоть и сложно заходить из-за большого количества технических ограничений, позволит узнать о нашей планете больше. Этой проблемой я и моя команда занимаемся несколько лет. Благодаря этому гранту был создан программный комплекс для группового управления несколькими аппаратами на поверхности воды. Изготовленные ранее приборы были дооснащены оборудованием, чтобы они могли выполнять задание, которые ставит им программа".



По словам Екатерины, также проводились мероприятия для школьников, где им рассказывали о подводной тематике:



"Я доложила о наших разработках и на конгрессе молодых ученых, который проходил в Сочи. Можно сказать, что форум "iВолга" помог мне продвинуться в карьере и жизни. Именно благодаря ему мы смогли продвинуться и в своих разработках. Ведь программная часть требовала ресурсов, которых на тот момент не было, а благодаря гранту они появились. И аппараты стали более умными. В дальнейшем хотим добиться того, чтобы этими роботами могли пользоваться люди без особой подготовки".



Екатерина Пантелей отмечает, что форум "iВолга" - важный шаг в ее жизни:



"Хочу отметить, что молодые ученые чувствуют поддержку и нашего губернатора Дмитрия Азарова, и в целом правительства страны. Это видно на нашем примере. В этом году представители нашей команды рассказывали участникам форума о том, что мы успели сделать в этом году, и вообще о подводной тематике. Я советую тем молодым ребятам, кто занимается наукой, активно участвовать в форуме. Это важно, чтобы как минимум рассказать о своем проекте, а лучше участвовать в грантовом конкурсе".

Фото: департамент информационной политики СО