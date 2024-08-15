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Архитекторы Самарского политеха построили лагерь «Заволга»

15 августа 2024 11:38
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Архитекторы Самарского политеха построили лагерь «Заволга»

 

Студенты, выпускники и преподаватели факультета архитектуры и дизайна Политеха (в составе клуба молодых архитекторов Самары ДОМ:А) совместно с сотрудниками галереи «Виктория» из подручных материалов собрали павильон, символизирующий Заволгу. Его презентовали на международном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние». По традиции архитекторы со всей страны собрались в самом большом арт-парке Европы «Никола-Ленивец» (Калужская область).

Заволжский лагерь построили по проекту выпускников факультета Алены Ярмольчук и Сергея Рябова. В основе сооружения – деревянный каркас из веток ореха, который накрыли баннерами с изображением работ самарских художников.

С помощью простой конструкции и элементов быта, таких как умывальник, развешанные вещи и ковры, команда стремилась передать смысл волжского гедонизма.

Зона отдыха «Общее место», представляющая собой поляну с импровизированной люстрой по центру и креслами-мешками вокруг него, отражала тему фестиваля этого года – «Мы». Чтобы стать «своим», необходимо было подарить самарским архитекторам любой элемент одежды. Собранные вещи превращали в оригинальные предметы мебели для лагеря.

– Мы не просто рассказали о себе, заволжской архитектуре и идентичности, но и провели социальный эксперимент, – отмечает доцент кафедры «Архитектура» Политеха, председатель клуба молодых архитекторов Самары ДОМ:АРената Насыбуллина. – Мы проверили, насколько люди готовы вкладываться в общее дело. Ведь удобство и красота «Общего места» зависели напрямую от гостей равно, как и архитектура Заволги – от отдыхающих. Нам кажется, в заволжской жизни есть определенная формула мироздания: люди объединяются на время ради красивой природы, живописных видов, песка и реки. Когда ты делаешь что-то для общего блага, то становишься здесь «своим». Это и есть наше видение темы фестиваля.

Кроме «Общего места», политеховцы организовали и другие активности. Например, Музей кругосветки, в котором собрали артефакты (карты местности, фотографии быта, панцири жуков с необычными узорами), найденные вместе с коллегами из Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств и Московского архитектурного института во время экспедиции на байдарках вокруг Самарской Луки. Каждый предмет сопровождался комментариями и воспоминаниями команды.

По мнению архитекторов, все вещи, привезенные за Волгу, становятся ценными и полезными. Поэтому в организованной самарцами апсайкл-лаборатории (от англ. upcycle – перерабатывать) гостям предлагалось найти новое применение отслужившим свой срок предметам.

Кроме этого, политеховцы угощали участников фестиваля блюдами волжской кухни и обучали йоге.

Фото предоставлено участниками команды.

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