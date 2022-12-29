Археологи Самарского университета им. Королёва обновили приборную базу

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Новое оборудование увеличит точность и скорость работы.

Приборная база археологов Самарского университета им. Королёва пополнилась новым оборудованием общей стоимостью более 2 млн рублей. Новые приборы, рабочие инструменты и походное снаряжение для экспедиций приобретены на средства, полученные благодаря участию университета в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", а также на средства, заработанные самими археологами в рамках выполнения экспертиз в интересах различных компаний и организаций.

"По программе "Приоритет 2030" нам было выделено более 1 млн рублей, еще около 1 млн рублей составили средства, которые мы получили за работы по хоздоговорам. На эти деньги мы закупили этой осенью различное оборудование, которое поможет нам значительно улучшить нашу работу. Например, был приобретен современный тахеометр. Этот геодезический прибор получил широкое распространение в археологических изысканиях – для составления топографического плана, более точной разбивки раскопа, трехмерной фиксации находок и построения 3D-моделей местности. Причем первичную обработку полученных данных можно проводить непосредственно в полевых условиях при наличии ноутбука. То есть, схемы раскопок теперь будут составляться быстрее и точнее. Также приобретен очень мощный микроскоп с фотокамерой хорошего разрешения. Микроскоп подключается к монитору, мы можем рассмотреть найденные артефакты под большим увеличением, сделать фото и видео и сразу внести данные в систему, что также увеличивает скорость работы", - рассказал ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории археологии (НИЛ-303) Самарского университета им. Королёва Сергей Зубов.

В списке приобретенного оборудования также - коптер для съемки и обследования места раскопок с воздуха, спутниковый навигатор для работ в поле и три компьютера. Один из них сверхмощный – для обработки 3D-моделей в лабораторных условиях. А также ноутбук для работы в полевых условиях, в том числе с тахеометром. Обновилось и походное оборудование - палатки и прочие вещи, необходимые в экспедициях.

Автор фото: Олеся Орина